Progovorila o testamentu

- Dok mi se u poslednjih godinu dana rušio svet, mnogi su raspravljali o mojoj i Milutinovoj imovini. Bilo je to ponekad teško da se čita i probavlja. Kao da sam neka sirotica, a ne žena koja radi, stiče i stvara poslednjih 40 godina. Možda vam je nepojmljivo, ali ja sam zaradila više nego Milutin. Pametno sam ulagala i živela jednako i pre njega i sa njim i nakon njega. Ono sto je Milutin imao ostalo je zakonitoj naslednici i ja protiv toga nemam i nikad nisam imala ništa. Ne postoji nikakav testament i nikakve sapunice. Naš smo život živeli u skladu i dogovoru. Možda vi ne biste tako, to je vaša stvar. Naš je bio naša stvar. Novac me nikad nije zanimao iz jednostavnog razloga, jer sam imala svoj. U periodu kad sam srela Milutina bile su mi potrebne samo ljubav, toplina i pažnja. To sam dobila i živeli smo u toj toplini, ljubavi i pažnji do kraja njegovog života. Tužno je gledati koliko je nekima neverovatno da žena ima, da je žena zaradila, stvorila i stekla bez muškarca. Ako je tako nešto neverovatno u 21. veku, mi kao narod imamo ozbiljan problem. Svim devojkama želim da pronađu ljubav kakvu sam ja pronašla u Milutinu. Za pare se pobrinite same, tako je slađe - istakla je tada ona.