Voditeljka Dragana Kosjerina stalno je prisutna u javnosti, ali o svom privatnom životu izbegava da priča, pa njeni fanovi malo toga znaju o voditeljki.

Popularnost je stekla kao sportska novinarka, a danas je voditeljka jednog kviza. Dragana je samo jednom, od početka svoje karijere pričala o svom privatnom životu i tom prilikom je otkrila da nije imala lako detinjstvo.

 Od detinjstva pre kamerama

- Pred kamerama sam, još od detinjstva, bila veoma opuštena. Prvo iskustvo na velikom setu imala sam u Istanbulu, kada sam kao model snimala reklamu za šampon. Fenomenalna američka produkcija došla je s brdom opreme, a ja sam bila tretirana kao filmska zvezda. Imala sam dublerku na kojoj su nameštali svetlo, ja bih samo došla da snimim scenu. Prvi put poželela sam da budem neko s televizije. Kad sam to postala, shvatila sam da ovde nema glamura već napornog rada, ali sam baš srećna - rekla je Dragana jednom prilikom.

Teško detinjstvo

Ona se tada prisetila i rata i ispričala da je sa izbegla iz rodnog Sarajeva i da da taj period života pamti kao veoma traumatičan.

- Kada se setim detinjstva, prvo pomislim na izbeglištvo. Drugo, oca nisam videla četiri godine. Kada se naša porodica konačno ponovo sastala, kad smo videli da smo svi tu živi i zdravi, trebalo je kreirati novi život. Potom se cela priča završila razvodom roditelja, što je opet trauma. Ne želim da ovo zvuči patetično, ali tokom celog mog detinjstva smenjivale su se ozbiljne turbulencije. Zbog toga sam veoma brzo odrasla. Negde sam pročitala da su na porodicu najviše usmerena deca iz rasturenih domova. To je istina. Ne prođe dan da se s mojima ne čujem telefonom, a u međuvremenu razmenimo ko zna koliko poruka - ispričala je Dragana.

