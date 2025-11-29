Slušaj vest

Pevač Jovan Joca Stefanović otkrio je istinu o velikom hitu "Imati, pa nemati" koju u originalu izvodi Džej Ramadanovski.

Priznao je da pesma, koju je pisao sa svojim ocem, prvobitno nije bila namenjena Džeju, već Harisu Džinoviću i Nikoli Rokviću.

- Ta pesma nikada nije bila namenjena meni. Dok je bila pravljena, prvo je bila namenjena Harisu Džinoviću i Nikoli Rokviću. U tom smeru je trebalo da ide izvođenje te pesme. Međutim, Rule je tu odigrao glavnu ulogu što se tiče Džeja. Bili smo na nastupu u Požarevcu, gde je došao Rule i moj otac mu je pustio neke pesme. Hteo je da ih nasnimi kako bi pustio Džeju, jer su radili u Požarevcu, a Džej je na putu do Beograda voleo da sluša te nove pesme - započeo je Stefanović, pa nastavio:

- Narezao mu je to dok su se vraćali. Džej ju je pustio u svojim kolima i samo odjednom stao na sva četiri. Rule gleda da li se nešto desilo, a Džej plače i jeca na sav glas. Ta pesma je njegova priča, "Ne znaš ti kako je imati, pa nemati... Ljubiti, pa gubiti" dakle, to je cela njegova priča. Plakao je 20 minuta - zaključio je Joca gostujući u jednoj emisiji.

Podsetimo, 6. decembra navršiće se pet godina od smrti mnogima omiljenog pevača. Njegove kolege ga se i danas rado sete, a njegove pesme se pevaju u svim klubovima i kafanama.

