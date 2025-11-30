Slušaj vest

Svake godine RTS dobije na stotine prijava za takmičenje za Pesmu za Evroviziju, pa je tako i ove mnogo pevača poželelo da budu učesnici ovog formata. Kako saznajemo iz izvora bliskih organizacionom timu, konkurs je i ove godine privukao izuzetno veliko interesovanje onih koji žele da predstavljaju Srbiju na Evroviziji, a među prijavljenima se već sada izdvajaju veoma zanimljiva imena.

Lista je raznovrsna i podjednako popunjena i mladim snagama i starim estradnim imenima, što nagoveštava da će i ove godine biti ljuta borba. Mesta za takmičenje ima samo za njih 24, a u narednim danima biće objavljeno koga je selekciona komisija odabrala da se pojavi na festivalu.

Maja Nikolić, koja će ove godine po osmi put okušati sreću da ode na Evroviziju, na konkurs je poslala čak dve pesme. Pevačica je poznata po moćnom vokalu i scenskom nastupu koji često izaziva veliku pažnju, pa se o njenom performansu na velikoj sceni s polomljenom nogom koji se desio prošle godine i dalje priča.

Harem girls, grupa kojoj je za dlaku izmakla pobeda prošle godine, i sada je poslala numeru kojom bi predstavia Srbiju na Evroviziji. S obzirom na to da su prošle godine bile favoriti, velika je verovatnoća da će ova godina biti njihova. Njihova popularnost je skočila pojavljivanjem na Pesmi za Evroviziju prošle godine, pa su imale dosta nastupa i pregleda na mrežama u proteklih nekoliko meseci.

Filip Mitrović do sada nije bio učesnik ovog takmičenja, ali je ove godine odlučio da pokuša. On je autor i pevač koji je već dugo na domaćoj sceni, a publika voli muziku koju snima jer je u pitanju moderni pop zvuk koji mladi obožavaju.

Davor, mladi je pevač koji je nastao iz muzičkog projekta "Ko je ko", ove godine je prvi put predstavio sebe kao izvođača, sa tri pesme koja je mlađa publika brzo prihvatila. On je pre nekoliko dana i sam na društvenim mrežama objavio da je poslao pesmu za ovo takmičenje, a s obzirom na to da je mlad i energičan momak, nema sumnje da će osim dobre pesme imati i vrlo zanimljiv nastup.

Đovani, popularni romski pevač prepoznatljiv po specifičnom glasu i temperamentnom repertoaru, želi na ovaj festival. On je na romskim veseljima jedan od najtraženijih pevača, pa je vrlo verovatno da će ga narod podržati u ovom takmičenju.

Savo Perović želi da se vrati tamo gde je bio pre dve godine, pa je i on poslao pesmu na konkurs, baš kao i Mirna Radulović, pobednica takmičenja "Prvi glas Srbije", koja nas je s Nevenom Božović i Sarom Jo već predstavljala na Evroviziji, a koju nismo imali prilike da vidimo čitavu deceniju. Tu je i mlada pevačica Iva Grujin, koja je deo Youth Starsa.

Međutim, lista se tu ne završava. Kako saznajemo, jedno ultrapopularno ime na našoj sceni drži se u strogoj tajnosti. Upravo to ime moglo bi da bude najveće iznenađenje, a već sada se šuška da bi moglo ozbiljno da poremeti prognoze i očekivanja publike.