Omiljeni pevač sa početka 2000. nalazi se u psihijatriskoj ustanovi. On je više puta javno govorio o borbi sa bipolarnim poremećajem, zbog kog je ranije čak pokušao da sebi oduzme život. Ovog puta oglasio se sa društvenih mreža i podelio fotografije iz bolnice, a najveću pažnju privukla je slika sa prozora.

Bojan Tomović uslikao je pogled sa prozora, a ono što je svima zapalo za oko su katanci i rešetke na prozorima. Pevač je zaključan u sobi i vrlo se vodi računa o njegovom stanju.

Foto: Printscrean

Nedavno proslavio 43. rođendan

Kontroverzni pevač je ponovo završio u duševnoj bolnici, ali ovog puta u Beogradu. Bojan Tomović je vredno radio na pesmama kada je osetio da mu se psihičko stanje pogoršava. Osetio je da mu se stanje pogoršava, te je odmah potražio stručnu pomoć u jednoj privatnoj bolnici, koja se i između ostalog bavi lečenjem zavisnosti, ali i psihičkim poremećajima.

Nedavno je proslavio svoj 43. rođendan, a u posetu su mu došli članovi porodice i prijatelji.