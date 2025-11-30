PAO POLJUBAC IZMEĐU ANELI I ASMINA Sve pokušali da zataškaju, Grofica van sebe: "FUJ, GADURO!"
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić već dve nedelje zaredom provove vreme u izolaciji, a njihov odnos je sve prisniji.
Aneli i Asmin odlučili su da na neko vreme zaborave na svoje sukobe i podignu velu zastavicu, te se svaki dan ponašaju kao dva najbolja prijatelja, a nekad čak i kao ljubavnici.
Danas je osvanuo njihov snimak iz izolacije, na kom Aneli leži u svom krevetu, dok je Alibaba preko nje. Sve vreme nešto mumlaju i smeju se, a u jednom trenutku delovalo je kao da je došlo do poljupca.
Naon toga, Asmin se odmah vratio u svoj krevet, a mnogi su uvereni da je ovo bio pokušaj prikrivanja.
Grofica van sebe
Na ovo je reagovala i Anelina majka, Jasmina Ahmić Grofica, koja je bila besna kao ris.
- Fuj, gaduro, sram te bilo! - poručila je Grofica ćerki u komentarima ispod tog snimka.
Kurir.rs/ Alo