Aneli Ahmić i Asmin Durdžić već dve nedelje zaredom provove vreme u izolaciji, a njihov odnos je sve prisniji.

Aneli i Asmin odlučili su da na neko vreme zaborave na svoje sukobe i podignu velu zastavicu, te se svaki dan ponašaju kao dva najbolja prijatelja, a nekad čak i kao ljubavnici.

Danas je osvanuo njihov snimak iz izolacije, na kom Aneli leži u svom krevetu, dok je Alibaba preko nje. Sve vreme nešto mumlaju i smeju se, a u jednom trenutku delovalo je kao da je došlo do poljupca.

Naon toga, Asmin se odmah vratio u svoj krevet, a mnogi su uvereni da je ovo bio pokušaj prikrivanja.

1/13 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Grofica van sebe

Na ovo je reagovala i Anelina majka, Jasmina Ahmić Grofica, koja je bila besna kao ris.

- Fuj, gaduro, sram te bilo! - poručila je Grofica ćerki u komentarima ispod tog snimka.