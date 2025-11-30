Slušaj vest

Zlata Petrović odrasla je u Stublinama kod Obrenovca sa majkom Dragicom i očuhom Borom. Do 6. godine mislila je da joj je Bora otac, a onda je saznala da je to ipak Matija.

Rođena je u "Narodnom frontu" u Beogradu, ali slučajno, pošto se njena majka Dragica tu zadesila u trenutku porođaja.

- Mama mi je tada priznala da Bora, koji je bio divan prema meni, nije moj otac. Objasnila mi je da su se ona i moj biološki tata viđali neko vreme kod tetke Vere na Banovom brdu, da je on posle otišao u rodnu Crnu Goru, a ona mu nikad nije rekla da je zatrudnela. Nije želela da ga juri, u to vreme je bilo strašno da se obelodani da je Crnogorac u vezi sa Romkinjom - priča Zlata, te otkrila detalje svog burnog života.

Od malena radila, nije imala vremena za školu

- Imali smo mnogo stoke i zemlju koju smo obrađivali. Mama je bila pevačica, očuh harmonikaš, pa su često bili van kuće. Sav teret je pao na mene iako sam imala samo sedam godina. Morala sam da čistim obore, štale sa konjima i kravama, imali smo 200-300 ovaca koje sam vodila na ispašu. Bilo mi je teško jer sam bila detence. Ali, za bolje nisam znala.

- Kada oni odu da pevaju u kafanu, morala sam da čuvam dva polubrata. Ustajala sam noću da im podgrevam mleko, presvlačila sam ih... Bila sam im kao majka, a i sama sam bila dete. Sa 12 sam naučila da mesim hleb. Zbog svih tih obaveza mojima nije bilo bitno da budem dobar đak, jer se kod nas škola završavala samo reda radi.

Majka i očuh joj sa 15 godina našli muža

- Kod nas ženska deca ne nastavljaju školovanje. Ili se udaju ili ostaju u kući da rade. Nisu nas prodavali za pare, to su sada običaji po romskim svadbama u Italiji ili Parizu. U moje vreme su bogataši birali vredne devojke. Kada su roditelji tog mladića videli da čistim, perem, radim, izabrali su me da budem žena njihovom sinu. Mene niko ništa nije pitao! Ali nisam se protivila, znala sam da tako mora. Samo sam bila ljuta na život. Plakala sam tri meseca iako je moj muž, kom ne želim da pominjem ime, bio neverovatno lep i dobar dečko.

Pakao u braku koji nije želela

- Nisam mogla da zamislim dan pored njega, a kamoli da mu rodim dete. Pobegla sam kod tetke Vere u Beograd. Kada je shvatila koliko sam očajna, rekla mi je: "Ne vraćaš se tamo! Nećeš ti meni da tuguješ." Kada je majka čula da se krijem kod tetke, došla je da me vrati mužu, a ja sam joj zapretila: "Ili idem pod voz ili se ne vraćam kod muža."

- Videla je da sam donela čvrstu odluku i rekla mi: "Dobro, ili počinješ da nastupaš sa mnom ili te ponovo udajem." Iako nisam želela da budem pevačica, jer su pevačice i konobarice u to vreme smatrane ku*vama, pristala sam da nastupam zato što je sve bilo bolje od još jednog ugovorenog braka.

Razvod, početak pevačke karijere, bez želje za detetom

- Bila sam u četvrtom mesecu, stomak je već počeo da mi raste. Posle deset dana moljakanja uspela sam da ubedim mamu da abortiram. Neka mi Bog oprosti, to je moj najveći greh koji decenijama nosim. Ali niko nije hteo da mi uradi kiretažu zbog toga što je dete već bilo živo u mom stomaku.

- Jedva sam našla doktora u Ljigu koji je pristao da mi to uradi bez bojazni da će ga uhapsiti, pošto je to bilo nezakonito. Nisam razmišljala da li ću se kajati jer mi je samo bilo u glavi da se rešim deteta i skinem teret sa grbače. Naživo su me sekli kad su mi radili kiretažu, a ja sam sa tog stola uveče otišla da pevam! Sela sam sa majkom u autobus za Beograd, a potom za Milorce, mesto u kom sam tog istog dana imala nastup.

Prvi nastup odmah nakon abortusa

- Mama i ja smo pevale u lokalu sa pet-šest stolova. Došla sam u dugoj zelenoj haljini, a posle nekoliko minuta počelo je mleko da mi curi...

Nakon nastupa po okolini Obrenovca i na Ibarskoj magistrali, Zlata je sa majkom dobila angažman da godinu dana peva u Vršcu. Tu je zaradila prvi ozbiljniji honorar, od kog je kupila plac i sagradila kuću. Kada je videla da je njena ćerka sposobna da sama nastupa, majka je prestala da se bavi pevanjem, pa je Zlata sa 17 godina počela sama da tezgari. Pošto se pročulo da "jedna mala rastura kako peva", na njen nastup u mestu Crvena Jabuka došao je muzičar Duško Petrović i ponudio joj da ide sa njim da peva na svadbi u Parizu.

- Ja tada nisam znala ni gde je Pariz. Ali sam pristala! Posle te svadbe dobijala sam milion ponuda za nastupe - rekla je Zlata za Hit Informer.

Omiljena među kolegama, voleli je i kriminalci

- Pevala sam u restoranu "Lepa Brena" u Beču, gde su dolazili žešći momci. Koleginica i ja smo zapisivale sve pesme koje smo otpevale, kako bismo na kraju večeri znale koliko da naplatimo. Pred kraj nastupa, prilazi čovek i traži da mu pevam pesmu Vesne Zmijanac koja je tek izašla, a u kojoj je svaka druga reč "boli me". Ja mu kažem da ne znam tu pesmu, a on meni: "Ako mi je ne otpevaš, neću ti ništa platiti." Da ne bi propao ceo nastup zbog jedne pesme, ja počnem da pevam boli me duša, boli me srce, boli me ovo, ono... Kada mi se smučilo ja kažem: "I boli me ku*ac! Nemoj ništa da mi platiš." U tom momentu tajac, a on i njegovi momci ustanu i počnu da me ljube. Rekli su mi:

"Ti si Bog svih bogova. Ti si naš ortak." A ja njima: "Ma idi, bre, u pi*ku materinu, mene si našao da zaje*avaš." Od te noći su stalno dolazili na moje nastupe. Postali smo drugari jer su videli da sam žena sa velikim mu*ima. Poznavala sam i Ljubu Zemunca i Gišku. Bili su najveća gospoda, zaštitnički nastrojeni, na muziku su davali šakom i kapom.

