Slušaj vest

Reper Mihajlo Veruović Vojaž našao se u centru skandala sa tiktokerom Đorđem Kovićem, a snimak njihove rasprave ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama.

Nakon što je Đorđe izneo svoju verziju događaja, oglasio se i Vojaž, a sada se povodom cele situacije oglasio i jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Foto: Printscreen TikTok

- Realno, ako je ril, Vojaž nije trebao da odgovara Đoksi. Kada pogladaš, Vojaž nije ni tiktoker, ni jutjuber. On je pevač, šta njega treba da boli k*rac šta će ljudi da pričaju i za jednog Đoksu. Ja Đoksu gotivim, gotivim i njegove klipove, smejemo se na lajvu Ali, nije Đoksa Vojažev nivo, iako je popularan i ima pratioce. Vole ga ljudi i ja ga gotivim, nabode dobru foru, ali, treba još mnogo da radi i da dođe do nivoa da se meri sa Vojažem - rekao je Baka, pa nastavio:

- Voleli ili ne voleli Vojaža, on je artist i ima ozbiljne preglede na pesmama. Dugo je na sceni i jak je. Naravno da će Vojaž da bude tema Đoksi zato što je na njemu dobio najveći hajp i najviše pregleda ikad. Probaće da jaše taj hajp što duže i Vojaža ne treba da pogađa. Smatram da je bilo bezazleno, ali on ima puno pravo da to njemu smeta.

Obračunali se na ulici

Podsetimo, Podsetimo, sve je počelo kada je tiktoker Đorđe Ković Đoksa prišao da se javi Mihajlu Veruoviću Vojažu na ulici, i tada je krenulo obračunavanje.

- Skloni se - nervozno je Vojaž rekao momku, odbijajući da mu pruži ruku.

- Ja ti opušteno bacam pet, brate. Šta je problem? - zapitao se šokirani mladić.

- Šta mi se, bre, tu ku***š, pi**o? - počeo je da viče treper, zaletevši se ka momku, dok je pored njih sve vreme stajao još jedan dečko.

- Što si klošar, brate? Bacam ti pet, a ti glumiš nešto - uzvratio mu je on.

- Pu*i ga, pi*ko jedna! - nastavio je s vređanjem Veruović.

- M'rš, j***m te u usta - zaključio je iznervirani mladić, nakon čega se snimak završava.