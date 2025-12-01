Slušaj vest

Luka Vujović je dao Aneli Ahmić veliki budžet, ali i Bori Terziću Terzi.

- Dve osobe su me razočarale i dobile veliki budžet, to su Aneli i Terza. Aneli me razočarala i nije dobro, a Terza me razočarao kako kaže za moje dobro, ja ću njemu dati veliki budžet, nije lepo kad neko kaže o nekoj osobi, a prijatelji su, on je meni to rekao iz najbolje namere. Da sam slušao Terzu, Miću i Stefana Karića možda bih imao najbolji odnos sa Aneli, ali ti znaš Terza koliko te poštujem i tebe i tvoju porodicu - rekao je Luka.

Luka ogorčen na Aneli

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Takođe, Vujović je sebi dao mali budžet, što nije običaj za vođu.

- Siguran sam da bi samo troje ljudi ustalo i dalo mi ruku da padnem, a Terza bi bio jedan od njih - naveo je Vujović.

