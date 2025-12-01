LUKA BESAN NA ANELI! Tvrdi da je trebalo da sluša drugare za sve što su je pljuvali, evo šta ga je razočaralo
Luka Vujović je dao Aneli Ahmić veliki budžet, ali i Bori Terziću Terzi.
- Dve osobe su me razočarale i dobile veliki budžet, to su Aneli i Terza. Aneli me razočarala i nije dobro, a Terza me razočarao kako kaže za moje dobro, ja ću njemu dati veliki budžet, nije lepo kad neko kaže o nekoj osobi, a prijatelji su, on je meni to rekao iz najbolje namere. Da sam slušao Terzu, Miću i Stefana Karića možda bih imao najbolji odnos sa Aneli, ali ti znaš Terza koliko te poštujem i tebe i tvoju porodicu - rekao je Luka.
Luka ogorčen na Aneli
Takođe, Vujović je sebi dao mali budžet, što nije običaj za vođu.
- Siguran sam da bi samo troje ljudi ustalo i dalo mi ruku da padnem, a Terza bi bio jedan od njih - naveo je Vujović.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavk:
Pogledajte dodatni snimak: