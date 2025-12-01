Slušaj vest

Tokom današnjeg dana u “Eliti 9” održano je specijalno glasanje u kojem su učesnici imali zadatak da izaberu najdvoličniju osobu u Beloj kući. Pored glasova takmičara, važnu ulogu imala je i publika, koja je svojim glasovima dodatno oblikovala konačan poredak.

Rezultati su izazvali veliku pažnju, kako među učesnicima, tako i među gledaocima, jer su se na listi našla imena oko kojih se već nedeljama vode rasprave i brojne polemike.

TREĆE MESTO – Teodora Delić

Teodoira Delić Foto: Petar Aleksić

Teodora se našla na trećoj poziciji, što je iznenadilo deo gledalaca, ali i učesnika. Njeno ime često se pominje u kontekstu sukoba i promena raspoloženja, zbog čega su mnogi smatrali da će se naći među kandidatima za ovu titulu.

DRUGO MESTO – Aneli Ahmić

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Aneli, koja je već duže vreme jedna od najkomentarisanijih učesnica, završila je na drugom mestu. Njeni odnosi sa ostalim takmičarima često su kontradiktorni, što je, čini se, publiku i takmičare navelo da joj pripišu epitet dvoličnosti.

PRVO MESTO – Luka Vujović

Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Titulu “najdvoličnije osobe u Beloj kući” ponelo je ime koje je poslednjih dana u samom centru drame – Luka Vujović. Njegovo ponašanje, izjave i sukobi sa pojedinim učesnicima očigledno su ostavili najjači utisak i na publiku i na učesnike, te je zasluženo završio na prvom mestu.

Ne propustiteStarsOKRŠAJI, SVAĐE, SUZE I MORE EMOCIJA! Evo šta se sve dešavalo u finalnoj noći Elite: Ona je spremna da se odrekne ćerke, a Terza putuje na Bali
elita.jpg
RijalitiTOTALNO RASKRINKAVANJE ASMINA DURDŽIĆA Mina sklopila sve kockice, više a ne podržava: otkrila detalje njegove prljave igre!
Mina Vrbaški i Teodora Delić
StarsLUKA BESAN NA ANELI! Tvrdi da je trebalo da sluša drugare za sve što su je pljuvali, evo šta ga je razočaralo
Luka Vujović i Aneli Ahmić
StarsPAO POLJUBAC IZMEĐU ANELI I ASMINA Sve pokušali da zataškaju, Grofica van sebe: "FUJ, GADURO!"
Aneli i Asmin se ljube

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP564 Izvor: kurir tv