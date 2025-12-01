MILAN MILOŠEVIĆ ULAZI U BELU KUĆU I DONOSI INFORMACIJE IZ SPOLJNOG SVETA! Reč je o troje učesnika, biće sve javno
Tokom današnjeg dana u “Eliti 9” održano je specijalno glasanje u kojem su učesnici imali zadatak da izaberu najdvoličniju osobu u Beloj kući. Pored glasova takmičara, važnu ulogu imala je i publika, koja je svojim glasovima dodatno oblikovala konačan poredak.
Rezultati su izazvali veliku pažnju, kako među učesnicima, tako i među gledaocima, jer su se na listi našla imena oko kojih se već nedeljama vode rasprave i brojne polemike.
TREĆE MESTO – Teodora Delić
Teodora se našla na trećoj poziciji, što je iznenadilo deo gledalaca, ali i učesnika. Njeno ime često se pominje u kontekstu sukoba i promena raspoloženja, zbog čega su mnogi smatrali da će se naći među kandidatima za ovu titulu.
DRUGO MESTO – Aneli Ahmić
Aneli, koja je već duže vreme jedna od najkomentarisanijih učesnica, završila je na drugom mestu. Njeni odnosi sa ostalim takmičarima često su kontradiktorni, što je, čini se, publiku i takmičare navelo da joj pripišu epitet dvoličnosti.
PRVO MESTO – Luka Vujović
Titulu “najdvoličnije osobe u Beloj kući” ponelo je ime koje je poslednjih dana u samom centru drame – Luka Vujović. Njegovo ponašanje, izjave i sukobi sa pojedinim učesnicima očigledno su ostavili najjači utisak i na publiku i na učesnike, te je zasluženo završio na prvom mestu.
