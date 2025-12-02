Svađa Kačavende i Aneli Ahmić, pale jezive reči
BIZARNO I ODVRATNO! Jeziva svađa Aneli i Milene Kačavende, pale monstruozne reči: Ima da ideš kod pokojne majke
Milena Kačavenda i Aneli Ahmić žestoko su zaratile, te je došlo do veoma teških reči.
- Ku*vo jedna, ajde, dođi - rekla je Aneli.
- Marš bre - rekla je Milena.
- Ti ćeš kod pokojne mamice ići. Videćeš šta će ti se desiti. Razapeću te. Ku*vice jedna, uništiću ti krevet - rekla je Aneli.
Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
Palo i batinjanje
Inače, rat dve učesnice traje od sinoć, kada je usled monstruoznih pretnji u uvreda umalo došlo i do fizičkog obračuna zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.
Situacija ni danas nije bolja, a Aneli je od jutra krenula u napad na Milenu Kačavendu.
