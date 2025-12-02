Slušaj vest

Milena Kačavenda i Aneli Ahmić žestoko su zaratile, te je došlo do veoma teških reči.

- Ku*vo jedna, ajde, dođi - rekla je Aneli.

- Marš bre - rekla je Milena.

- Ti ćeš kod pokojne mamice ići. Videćeš šta će ti se desiti. Razapeću te. Ku*vice jedna, uništiću ti krevet - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Palo i batinjanje

Inače, rat dve učesnice traje od sinoć, kada je usled monstruoznih pretnji u uvreda umalo došlo i do fizičkog obračuna zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Situacija ni danas nije bolja, a Aneli je od jutra krenula u napad na Milenu Kačavendu.

Ne propustiteRijalitiĐEDOVIĆ POTVRDIO DA ĆE BITI KUM NA VENČANJU OVIH ELITARA - Nakon Anite i Matore spreman još jedan par da isprati do oltara
screenshot-32.jpg
Stars"ZORICA MARKOVIĆ JE OPAJDARA I DUPLJAK!" Poznata pevačica udarila na koleginicu, a sve zbog ove žene
Zorica Marković izvređala sve oko sebe
Stars"NAPRSKALA SI PARFEM NA..." Janjuš zavrsio u krevetu sa Kačavendom, a od njenog mirisa je hteo da se uguši (VIDEO)
janjus.jpg
RijalitiNERIO OTKRIO SVE O UROŠEVOM PLANU ZA UNIŠTENJE MAJE MARINKOVIĆ Izdao Stanića pred svima, priredio mu hladan tuš
Nerio Ružanji

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP568 Izvor: kurir tv