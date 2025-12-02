Slušaj vest

Milena Kačavenda i Aneli Ahmić žestoko su zaratile, te je došlo do veoma teških reči.

- Ku*vo jedna, ajde, dođi - rekla je Aneli.

- Marš bre - rekla je Milena.

- Ti ćeš kod pokojne mamice ići. Videćeš šta će ti se desiti. Razapeću te. Ku*vice jedna, uništiću ti krevet - rekla je Aneli.

Palo i batinjanje

Inače, rat dve učesnice traje od sinoć, kada je usled monstruoznih pretnji u uvreda umalo došlo i do fizičkog obračuna zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Situacija ni danas nije bolja, a Aneli je od jutra krenula u napad na Milenu Kačavendu.

Pogledajte dodatni snimak: