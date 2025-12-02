Slušaj vest

Pevačica Nataša Bekvalac ispričala je kako godinama vodi unutrašnje borbe sa sobom i da je tek sada naučila da sluša samo sebe.

Pevačica koju je Jelena Karleuša javno prozvala je otvoreno govorila o svom životu, karijeri i unutrašnjim borbama, ističući da joj je danas najvažniji njen mir. U emotivnoj ispovesti, priznala je da je godinama živela prema očekivanjima drugih, a ne svojih želja.

- Meni je suštinski dosta svega. Pogotovo lažnog života i pogotovo toga što generalno većinski deo svog života, što prvo zbog roditelja pa zbog nekih obrazaca u kojima smo bili - započela je pevačica.

Nataša je istakla da je često postupala suprotno svojim osećanjima, pokušavajući da se uklopi u ono što se od nje očekivalo.

- Stalno se ogledaš u očima drugih ljudi. I toliko toga sam uradila pogrešno za sebe želeći da udovoljim drugim ljudima ili sam procenila da bi im se takva više dopadala i bukvalno sam izvršavala sopstveno ranjavanje - priznala je.

Danas, kaže, više ne dozvoljava da je bilo ko ili bilo šta skrene sa puta ličnog mira i prioriteta.

- A sada, kroz ceo put kroz koji me je život odveo, ja ne mogu. Ja stvarno ne mogu da razmišljam šta će ko reći. Jer kad malo bolje razmislim, najvoljenija sam bila kad sam bila najnesrećnija, a kad mi je bilo super, bila sam najviše osuđivana. Tako da sada samo želim da se bavim svojim poslom u miru, potpuno oslobođena, da odgajam svoju decu - poručila je Bekvalčeva za FM radio.

