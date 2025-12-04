Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Novčani iznos koji za najluđu noć treba da izdvojite, ukoliko odlučite da je dočekate s muzičkom zvezdom na ovoj planini, zavisi od pozicije stola u sali i uključuje mesto za stajanje ili sedenje i kompletnu svečanu večeru.

Razlika u ceni ulaznica određuje pozicija stola. Skuplja mesta su bliže muzici, dok su jeftinija malo udaljenija. Cene se kreću od 80 evra za barski sto, pa do 300 evra za "ultra premijum zonu".

Foto: Printskrin

Oni koji s Cecom budu ispratili staru i ušli u novu 2026. na meniju će na Zlatiboru uživati u mahom tradicionalnoj srpskoj kuhinji, za koju mnogi kažu da je dosta skromnija od prethodnih godina.

Tako će ljubitelji njene muzike moći da pojedu kulen, čvarke, sir, kajmak, paprike u pavlaci za predjelo, mešani roštilj za glavno jelo, dok je za dezert na meniju torta.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Damir Dervišagić, ATA images

Podsetimo, na dočeku 2024. na kome je pevala Aleksandra Prijović, gosti su na svečanoj večeri mogli da degustiraju najskuplje morske plodove, ali i vegetarijanski meni, raznovrsne salate i pitice, pa čak i podvarak s pečenom svinjskom butkicom, kao i preko deset različitih vrsta poslastica.

Kurir.rs

Ceca besna kao ris: