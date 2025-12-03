PRVO OGLAŠAVANJE MAJE NIKOLIĆ ZA KURIR: Nakon što je objavljen spisak učesnika PZE, obratila se svima: Sigurna sam...
Maja Nikolić nije prošla izbor za Pesmu za Evroviziju 2026. I ako je poslala čak dve pesme, ona neće biti deo ovogodišnjeg popularnog takmičenja.
Tim povodom, Maja se oglasila za Kurir:
- Čestitam svima koji su prošli. Sigurna sam da će moja pesma biti mega hit i čućete je uskoro u emisijama, pa procenite sami. Očekivala sam prolazak jer radim sa najboljim timom autora i aranžera. Volim vas i hvala svima na podršci - poručila je Maja.
Podsetimo, ovo je 8. put da se pevačica prijavila na Pesmu za Evroviziju, a o njenom nastupu od prošle godine se i dan- danas priča.Pevačica je tada uprkos polomljenoj nozi izašla na veliku scenu i imala spektakularan nastup.
Oni se bore za pobedu
Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu ”Pesma za Evroviziju 2026”.
Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su:
● Mirna Radulović - OMAJA
● Zona - Čairi
● Anabela Mitić - Trampolina
● Iva Grujin - Otkrivam sebe
● LU-KA - Veruj
● Kosmos trip - Sve je u redu
● Makao bend - Daj nam svet
● Lores - Unseen
● Harem Girls - Bom Bom
● Jack Lupino - Adrenalin
● Zejna - Jugoslavija
● Milica Burazer - Svima vama treba mama
● Manivi - Svaki dan
● Sanja Aleksić - Ko me proba
● Lavina - Kraj mene
● Ana Mašulović - Zavoli me
● Brat Pelin - Fräulein
● Geminni - Metar sreće
● Đurđica Gojković - Moma mala
● YANX - Srušio si sve
● Aleksandar Radojević - Sudbina
● Eegor - Klaber
● Aleksandra Sekulić - Kule
● Avgust - Jabuka
Peti po redu festival ”Pesma za Evroviziju”, kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale. Gledaoci i slušaoci pratiće PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.
Pobednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču, u maju mesecu naredne godine.
