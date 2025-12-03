Slušaj vest

Maja Nikolić nije prošla izbor za Pesmu za Evroviziju 2026. I ako je poslala čak dve pesme, ona neće biti deo ovogodišnjeg popularnog takmičenja.

Tim povodom, Maja se oglasila za Kurir:

- Čestitam svima koji su prošli. Sigurna sam da će moja pesma biti mega hit i čućete je uskoro u emisijama, pa procenite sami. Očekivala sam prolazak jer radim sa najboljim timom autora i aranžera. Volim vas i hvala svima na podršci - poručila je Maja.

Podsetimo, ovo je 8. put da se pevačica prijavila na Pesmu za Evroviziju, a o njenom nastupu od prošle godine se i dan- danas priča.Pevačica je tada uprkos polomljenoj nozi izašla na veliku scenu i imala spektakularan nastup.

1/10 Vidi galeriju Maja Nikolić na PZE 2025 Foto: RTS

Oni se bore za pobedu

Radio-televizija Srbije izabrala je 24 kompozicije koje će se takmičiti na festivalu ”Pesma za Evroviziju 2026”.

Učesnici koji su prošli izbor selekcione komisije su:

● Mirna Radulović - OMAJA

● Zona - Čairi

● Anabela Mitić - Trampolina

● Iva Grujin - Otkrivam sebe

● LU-KA - Veruj

● Kosmos trip - Sve je u redu

● Makao bend - Daj nam svet

● Lores - Unseen

● Harem Girls - Bom Bom

● Jack Lupino - Adrenalin

● Zejna - Jugoslavija

● Milica Burazer - Svima vama treba mama

● Manivi - Svaki dan

● Sanja Aleksić - Ko me proba

● Lavina - Kraj mene

● Ana Mašulović - Zavoli me

● Brat Pelin - Fräulein

● Geminni - Metar sreće

● Đurđica Gojković - Moma mala

● YANX - Srušio si sve

● Aleksandar Radojević - Sudbina

● Eegor - Klaber

● Aleksandra Sekulić - Kule

● Avgust - Jabuka

Peti po redu festival ”Pesma za Evroviziju”, kao i ranijih godina, imaće dve polufinalne večeri i veliko finale. Gledaoci i slušaoci pratiće PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.

Pobednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Beču, u maju mesecu naredne godine.