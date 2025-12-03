Slušaj vest

Pevačica Maja Nikolić je poslala produkciji dve numere koje je spremala za Pesmu za Evroviziju 2026, međutim, RTS ih je odbio, uz obrazloženje da ne ispunjavaju kriterijume ovog festivala.

Ovim povodom pevačica se oglasila i dala svoj komentar na ovu temu.

- Pa kako da komentarišem kada dve moje pesme nisu prošle. Mislim da i da sam poslala pet pesama, da bi bila ista situacija. Pesme su fantastične, imam mnogo jak tim autora i kompozitora. Garantuijem da će pesme biti megahitovi, što ćeto videti u narednim emisijama ovih dana - rekla je Maja uz osmeh, a na pitanje kako komentariše druge učesnike popularnog takmičenja, odgovorila je:

Prva izjava nakon sto nije prosla na PZE

- Ne mogu da komentarišem učešće ostalih, koji su zaista nepoznati i pritom ne znam pesme. Ne znam ni autore, nikada nisam čula za njih, ali čestitam svima koji su prošli.

"Navikla sam na to od njih"

Kako je istakla, nju odbijanje od strane žirija nije ni malo šokiralo, već je, naprotiv, očekivala ovaj ishod.

- To je jedna situacija na koju sam navikla, na takve izbore žirija RTS. Ne ljutim se, to je njihov ukus i oni su smatrali da vaša Maja nema hit. E, sad ću vam pokazati šta znači pobednička pesma za Izbor sa pesmu Evrovizije, a trebalo je da pobedimo ja i vi, svi zajedno, u Beču na Evroviziji 2026. Voli vas vaša Maja Nikolić i ne zaboravite, 94 odsto glasova vas, naroda, je bilo uz "Žali srce moje" i vašu Maju prošle godine, a kada budete čuli pesmu, procenite sami šta je hit i šta znači dobra pesma. Poljubac za sve vas - istakla je Maja.

