Slušaj vest

Zorana Mićanović proslavila se nakon učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a nakon hita "Sikter" privukla je posebnu pažnju na sebe i ukrala srca publike.

Iako je jako mlada ušla u svet šoubiznisa, Zorana ima bogato iskustvo u pevanju, a danas je jedna od najtraženijih pevačica, te je mnogi nazivaju i kraljicom bakšiša.

Mićanovićeva je sada progovorila o najbolnijem periodu u životu i teškom detinjstvu.

Majka je ostavila sa 5 godina

Roditelji su joj se razveli kada je imala samo godinu dana, a sa majkom je živela do 5. godine.

1/9 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: ATA images, Dito Bravo

- Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živela sa njom i prešla kod tate i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čoveka sa kojim je živela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam volela da budem sa mamom, čak nisam ni htela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio - govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji "Pretres"na Hype televiziji.

Odnos sa majkom

- Čujemo se dva do tri puta godišnje, možda ni toliko. Nemamo dobar odnos. Ponekad joj pomognem ako joj treba i to je to... Najteže mi je bilo kad sam bila mala, kad joj lupam na vrata, ona otvori i pita me šta radim tu i zalupi ih. Taj muž nije dozvoljavao da se viđamo, nikada me nije prihvatio. Nikada je nisam mrzela, ali sam je krivila za mnoge stvari. Ona nema nikoga sem mene da joj danas pomogne. Nema roditelje, ima dva brata a sa jednim ne razgovara. Ona je tog čoveka stavila ispred mene...

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

Kasnije se i udala za njega, ja nisam bila na svadbi. Nekoliko puta sam dolazila da je vidim i jednom prilikom njen muž je hteo da me namami da dođem u kući i da zovu Centar za socijalni rad, želeo je da me odvedu u hraniteljsku porodicu... Nije mogao da me smisli. Nekada je znao da me zatvori u sobu i zaključa dok mama ne dođe sa posla - govorila je Zorana.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: