Slušaj vest

Zlata Petrović po prvi put je javno ispričala kroz kakvu je emotivnu i tešku borbu prošla dok je 15 godina pokušavala da postane majka.

Ona je otkrila je da je upravo zahvaljujući Ceci i Željku Ražnatoviću došla do lekara koji joj je pomogao da zatrudni putem vantelesne oplodnje.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja ovo pričam prvi put. To je tako tačno, što je on rekao. Nisam ostajala u drugom stanju, nego Ceca i Željko koji su prošli kroz isto. Ceco, do neba ti hvala. Otišla sam kod tvog doktora i vantelesnom oplodnjom zatrudnela - rekla je Zlata sa ogromnim emocijama.

Zlata je zatim ispričala dramatičan trenutak pred sam porođaj, dan kada je ceo region potresla vest o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana.

- Spremam se da idem u bolnicu, sneg do glave. Živimo na Zelenom vencu, Narodni front nam je ispred kuće. Bila sam pod utiskom - tvoj doktor, znam da ste i ti i Željko mnogo puta zvali, koliko ste bili srećni što sam ostala u drugom stanju. Ja se spremam da idem, vodi me Peja i mi čujemo: ubili Željka. Bože, šta se ovo dešava. Takav šok - ispričala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Pevačicin naslednik dogurao je do finala u Eliti Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Po dolasku u bolnicu doživela je novu dramu. Doktor joj je rekao da nema dovoljno krvi i da porođaj u tom trenutku nije moguć.

- Kaže meni doktor: "Šta se desilo s tobom, ti nemaš krvi, ne mogu da te porodim." A ja se super osećam, nije mi bilo jasno. Moji se uspaničili gde da nađu krv - prisetila se.

Doktor je, kako kaže, otišao na sahranu Željka Ražnatovića, a po povratku otkrio da je sve vreme problem bio kvar na aparatu.

Vrati se doktor, kaže sestri da donese meni i njemu viski. Kaže: "Zamisli, posle toliko godina, pokvario se aparat. Sa tobom je sve u redu." Nije se dalo na taj dan, moja Ceco. Ja bih ceo život razmišljala. Sledeći dan me je porodio - rekla je Zlata otvoreno za Blic.

"Ja sam dete iz epruvete"

1/6 Vidi galeriju Jovan Pejić Foto: Petar Aleksić

Pidsetimo, Jovan je jednom prilikom iskreno govorio o tome o Zlatinoj borbi.

- Majka nije mogla da ostane u drugom stanju, otišla je na vantelesnu oplodnju, ja sam dete iz epruvete i ne stidim se toga. Nikada, ali zaista nikada to meni nije smetalo, a ni društvu oko mene - rekao je Jovan svojevremeno u jednoj emisiji.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: