Ona je tokom emisije "Pitanja gledalaca" rekla da Biljana ne odustaje od toga da je rastavio od Luke i poručila da se razočarala u nju. T

Nakon njenih reči oglasila se Lukina mama Biljana, koja je navela da je nevoljno primila njihovog psa Leu u njen dom.

- Da krenem od Lee... Luka odlično zna da nisam želela Leu iako sam veliki ljubitelj životinja, samo iz razloga što je hiperaktivna, a ja imam 60 godina i mnoštvo obaveza. Učinila sam im, ali pod uslovom da prvom prilikom poklone Ivanu koji je baš zavoleo. Ušli su u rijaliti i zaboravili na obećanje. Ceo život imam isključivo pudlice. Dobila sam pre neki dan mini maltešku pudlicu od Maje Nikolić u znak zahvalnosti za pesmu koju sam joj napisala i sa kojom je prezadovoljna. Toliko o Lei - rekla je na početku Biljana i nastavila:

- Što se tiče režiranja za koje me Aneli optužuje, mogu samo da se nasmejem. Bilo bi morbidno da napišem scenario u kom će moj sin biti omraženi lik napolju radi svojih postupaka. Čula sam i da me " čekaju " za Novu Godinu. Žao mi je .. ali ove godine ću Novu godinu provesti uz one koji me vole i poštuju i nikakav cirkus me ne interesuje. To nije moj nivo, pogotovo što nikada ne bih mogla adekvatno da odgovorim na uvrede ili bilo šta drugo što je laž. Javno ne! Primetila sam da tu činjenicu mnogi zloupotrebljavaju što u rijalitiju, što na Instagramu, TikToku itd.

Biljana je potom navela da je ona srećna žena i pored svega šta se dešava.

- Tri osnovne stvari za sreću su da radiš posao koji voliš, da lepo živiš od tog rada i da nisi u sukobu sa okolinom. Ja imam uslove za sreću, a moj sin samo neka nastavi da se svađa, neka gubi honorare i nek izađe napolje kao najveći luzer. Sve što postoji se nalazi na Pink.rs-u, a to je da nikada neću podržati odnos pun uvreda i izdaje, evo neka se odnosi na obe strane. Gde nema poštovanja, nema ni ljubavi. Ja bar tako gledam . Ali ko sam ja? Majka? Pa šta?! - poručila je Biljana za Pink.rs