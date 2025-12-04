Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

Kako se osećaš kad je Fićko prekoputa tebe, a malo pored Anđela pored? Fićko do pobede?

- Nije mi baš najjasnije pitanje. Ako tako vide nek nastave da gledaju - rekao je Bebica.

Sofija, kako komentarišeš glupake koji nisu shvatili da si otkrila šta ti je pisao Karić jer je u Eliti pričao sve najgore stavri o tebi?

- Upravo zato, objasnila sam. Karić me nije vređao, ali me komentarisao na neadekvatan način. Ja sam mu čestitala rođendan i on mi se obratio, pisao mi je lepe stvari i počeo je da se raspituje. Htela sam da budemo jedan jedan jer ne postoji osoba kojoj nisam vratila. Svima ću vratiti, to je sigurno - rekla je Sofija.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Instagram

- Ne bih to komentarisao. Ona je rekla da se izvinila Stefanu i da je on prihvatio izvinjenje. Ako kaže da mu se nije izvinila, prekidam svaki kontakt - rekao je Milan.

Aneli, da li si se pomirila sa Lukom kako bi imao ko da skače za tebe i brani Sitine laži? Znači li da tvoje reči padaju u vodu i da si slagala sve?

- Stojim iza toga za Biljanu što sam rekla. Kad sam rekla da mi se gadi sam i osećala. Jednostavno imam emociju i to je to. Mi smo zaboravili sve, na batine sam zaboravila - rekla je Aneli, koju je nedavno napala Lukina majka.

- Nikada je nisam tukao, to ću ponvoiti - rekao je Luka.

Aneli nastavila da postavlja pitanja

- Nego šta si? - pitala je Aneli.

- Agresivno, ali ne batine. Ona treba da se ispravi - rekao je Luka.

