Slušaj vest

Tokom emisije "pitanja gledalaca" došlo je do velikog sukoba između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

Oni su se sukobili oko jednog pitanja, a nakon što se Aneli unela Asminu u lice on ju je gurnuo, a ona je pala na pod.

Nastala masovna tuča

U tom momentu, kada je došla sebi, Aneli se zaletela na Durdžića i krenula da ga udara i davi. On joj je zgrabio ruke, a u čitav haos uleteo je i Luka.

Tuča u Eliti 9 Foto: Printscreen

Učesnici su počeli da zapomažu, dok je voditeljka Maša prestravljeno ustala i čulo se kako doziva pomoć.

Tokom masovnog sukoba čuje se i Luka kako se obraća Asminu.

"Ne moj da me udaraš, udario si me dva puta, a ja tebe nisam", govorio je on.

Nakon svega uletelo je obezbeđenje kako bi sprečilo dalji haos.

Pogledajte dodatni snimak: