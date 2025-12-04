Masovna tuča u Eliti 9, ne zna se ko koga bije, sve počelo kada je Asmin gurnuo Aneli
Stars
MASOVNA TUČA U ELITI 9! Asmin gurnuo Aneli, ona tresnula o pod, a onda je krenulo pesničenje: Ne zna se ko koga bije, voditeljka prestravljena kuka (VIDEO)
Slušaj vest
Tokom emisije "pitanja gledalaca" došlo je do velikog sukoba između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.
Oni su se sukobili oko jednog pitanja, a nakon što se Aneli unela Asminu u lice on ju je gurnuo, a ona je pala na pod.
Nastala masovna tuča
U tom momentu, kada je došla sebi, Aneli se zaletela na Durdžića i krenula da ga udara i davi. On joj je zgrabio ruke, a u čitav haos uleteo je i Luka.
Tuča u Eliti 9 Foto: Printscreen
Učesnici su počeli da zapomažu, dok je voditeljka Maša prestravljeno ustala i čulo se kako doziva pomoć.
Tokom masovnog sukoba čuje se i Luka kako se obraća Asminu.
"Ne moj da me udaraš, udario si me dva puta, a ja tebe nisam", govorio je on.
Nakon svega uletelo je obezbeđenje kako bi sprečilo dalji haos.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši