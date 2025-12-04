Slušaj vest

Tokom emisije "pitanja gledalaca" došlo je do velikog sukoba između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

Oni su se sukobili oko jednog pitanja, a nakon što se Aneli unela Asminu u lice on ju je gurnuo, a ona je pala na pod.

Nastala masovna tuča

U tom momentu, kada je došla sebi, Aneli se zaletela na Durdžića i krenula da ga udara i davi. On joj je zgrabio ruke, a u čitav haos uleteo je i Luka.

Tuča u Eliti 9
Tuča u Eliti 9 Foto: Printscreen

Učesnici su počeli da zapomažu, dok je voditeljka Maša prestravljeno ustala i čulo se kako doziva pomoć.

Tokom masovnog sukoba čuje se i Luka kako se obraća Asminu.

"Ne moj da me udaraš, udario si me dva puta, a ja tebe nisam", govorio je on.

Nakon svega uletelo je obezbeđenje kako bi sprečilo dalji haos.

Ne propustiteStarsMAJA MARINKOVIĆ SE NAKON OPERACIJE VRATILA NA IMANJE: Izvadila silikone iz zadnjice, ponovo ušla u rijaliti, od bolova jedva hoda a evo ko je dočekao (FOTO)
Maja Marinković
StarsLUKINA MAMA ODGOVORILA ANELI NA UVREDE! Njihovu vezu nikada neće podržati: Moj sin neka izađe napolje kao najveći luzer
123.jpg
Rijaliti"ANITI NIJE BITNO ŠTO JOJ JE OBRAZ UKALJAN" Anđelo se stidi bivše devojke, bila intimna s Filipom na dva metra od njega: Ti si lažov
Anđelo Ranković Anita Stanojlović
Stars"UPRAVO SE PROBUDILA..." Otkriveno kako se Maja Marinković oseća posle operacije silikonske zadnjice: Isplivala prva objava po izlasku iz Elite 9 (FOTO)
ana-radulovic-22072024-0081.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP566 Izvor: kurir tv