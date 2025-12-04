Slušaj vest

Asmin Durdžić je više puta fizički nasrnuo na učesnike rijalitija, poslednja koja se provela kao bosa po trnju je Aneli Ahmić.

Nakon što mu se Aneli unela u lice on ju je odgurnuo na pod, nakon čega je Aneli skočila na njega da ga udara te je obezbeđenje moralo da reaguje da spreči.

Prvi koji je skočio da pomogne Aneli bio je njen partner Luka Vujović. Iako ga je Aneli više puta ponizila, Luka se pokazao kao muškarac koji stoji uz svoju devojku.

Ipak, većina nije reagovalo, a neki su se i monstruozno poneli.

Naime, Milena Kačavenda je iskoristila priliku te je tokom tuče bivšeg para iskoristila priliku te je i sama krišom fizički nasrnula na cimerku. Naime, Aneli je gurnuta na njena leđa, a Kačavenda se okrenula i i rukom udarila Aneli i "pomogla" joj da padne na pod.

Kačavenda tukla Aneli

Nakon toga Kačavenda se zadovoljno smeškala, što su mnogi okarakterisali kao zlobu.

Dobro je poznato da Milena ne podnosi Aneli i da se njih dve tuže, te je Kačavenda očigledno uživala što joj je neprijateljica doživela. Dobro je poznato da produkcija ne dozvoljava nasilje te da zbog fizičkog nasrtaja dolazi uvek do oduzimanja od honorara.

Kačavenda kada je postala svesna da je kamera snima kako se zlobno osmehuje, uozbiljila se i iskontrolisala svoja osećanja.

Snimak Kačavendinog udarca možete da vidite na snimku u 7:05.

kurir / srbija danas

