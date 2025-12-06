Slušaj vest

Adam Adaktar , koji je tetoviranjem obrva stvorio bogatstvo, objavio je na svom Instagram profilu da od 1. januara sledeće godine napušta posao.

On je istakao je da je došlo vreme da zatvori životno poglavlje koje je trajalo više od decenije.

"Mnogo mi je teško"

Adam se sledećim rečima obratio svojim pratiocima:

- Mnogo mi je teško, ali imam potrebu da ovo podelim sa vama. Ovo je sada definitivno kraj jedne ere, Ne mogu da vam objasnim, nisam znao da će biti ovako teško, zato što sam se nadao da kad prođe 10 godina, da ću želeti da idem dalje… i zaista hoću i jako sam srećan što mogu da idem dalje.

- Počeo sam da se bavim ovim poslom neke 2013. To je skoro već 12-13 godina, i došao je kraj. Ja moram sve ljude koji me prate preko deceniju da obavestim da se ja povlačim i da neću raditi mikropigmentaciju obrva. Ostavljam taj posao mladim ljudima, novim ljudima, bez obzira što sam i ja mlad, postoji profesionalna razlika između nas. Od prvog januara sledeće godine ja ovaj posao ne radim.

- Emocije su mi uzburkane i ulazim u novu delatnost kojoj ću se posvetiti u potpunosti. Svi koji ste zakazani do kraja godine, ne brinite, to ćemo uraditi. Jednostavno, svi vi koji me pratite, ovaj dugi niz godina, želim da vam se zahvalim.

- Prošlo je puno ljudi, neki su mi postali i prijatelji, od vas sam naučio puno. Prošlo je i mnogo poznatih ljudi, prošli su i ljudi sa kojima sam bio dva sveta, ali smo imali zajednički cilj. Poenta je što se moj život od 1. januara potpuno menja. Hvala još jednom svima, nadam se da vam je bilo lepo sa mnom sve ove godine. Ja preporučujem moje devojke i hvala svima još jednom, vidimo se u novom krugu, jako mu se radujem – saopštio je Adam Adaktar na svom instagram profilu.

Evo u kakvim je odnosima s ocem

Podsetimo, Adam Adaktar se sa svojom porodicom baškari se u vili od tri miliona evra. On je stvorio poslovnu imperiju u koju su uključene i njegova majka Alis Adaktar i tetka Vanja Adaktar, ali od oca nema ni traga ni glasa.

Adam je posle godina ćutanja otkrio gde se njegov otac nalazi i progovorio je o njihovom odnosu.

- Maštao sam da budem predsednik, ali tada su mi rekli da ne mogu da postanem predsednik Amerike zato što nisam rođen tamo. Inače, moj tata živi u Americi - rekao je Adam u emsiji "Bez filetra sa Sarom Miom" na Grandu.

Adaktar je tada tvrdio da ima odličan odnos sa ocem.

- Tu je, pa nemam osećaj da mi nedostaje - rekao je on i nastavio:

- Odnosi su uvek odlični u tom trenutku kakvi treba da budu. Ali generalno kada imate veliku porodicu, onda nemate osećaj da nešto fali - zaključio je.

