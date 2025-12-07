Slušaj vest

U selu Blagojev Kamen gde je nekada živela pevačica Goca Stojićević danas gotovo da nema nikoga. Nema graje, ognjišta su ugašena, čuje se samo kiša i po neki auto koji prolazi glavnim putem.

Iako u selu nema ljudi, detalje o pevačici i to one iz detinjstva ispričao je za domaće medije jedini meštanin.

Prazno selo

Rodno selo pevačice Goce Stojićević, Blagojev Kamen nalazi se u istočnoj Srbiji. Istočna Srbija ima svoj poseban šarm, ali i mističnost koja je godinama u ovom kraju napravila poseban imidž, kojeg se neki plaše, a mnogi mu se dive i mnoge inspiriše. 

Jedan deka je objasnio da je u selu nekada bilo mnogo stanovnika, da se stalno čula graja.

- Bilo je, ne malo, nego to je bilo... I škola je bila tu. Majdanpek nije bio što je bio Blagojev Kamen. Ovde je ambulanta gore bila - govorio je deka koji je nekada radio u rudniku u Majdanpeku, a ovde je dobio stan.

Goca Stojićević nekad i sad Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Deka se osvrnuo i na poznatu pevačicu.

- Bila je jako dobra, i lepa je bila. Ona je ovde gore rođena - pokazao je, a onda nastavio da priča:

- Sećam se, kako ne. Pevala je ovde u domu, gde je bio bioskop. Svi su voleli da je slušaju. Kad je pošla odavde, ja je više nisam video, ne znam gde je više.

Prisetio se i kada je pevačica otišla.

- Mislim da se odselila, ne znam da li je to bilo '67 ili '68. godine. Njen otac je isto radio u rudniku. Svi koji su radili u rudniku su živeli ovde, samo ovi što su čuvali stoku su bili od ranije. Kada sam došao ovde nije bilo trave klještima da se iščupa. To su bile bačije, 7-8 bačija su bile po 300, 400 ovaca je bilo - pričao je meštanin.

