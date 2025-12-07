Slušaj vest

Iako nije učesnik "Elite 9", Stefan Karić često je pominjan unutar bele kuće. On je sada za medije govorio o odnosu sa aktuelnim učesnicima kao i o životu van kamera.

Stefan Karić je najpre prokomentarisao to što ga rijaliti učesnice često pominju.

- Toliko pokazuju koliko su interesantni kada mene moraju da spominju da prave neke priče. Neke stvari su istinite, neke nisu. Očigledno me dozivaju, nedostajem im - rekao je Karić i dodao:

- Meni rijaliti ne fali, čak sam negde pokušao da izbegnem sve to i povučem se u ilegalu, ali izgleda da mi je takav horoskop i da mi je takva sudbina.

- Ona je bliža sa mojim ocem i Kristinom, nego što je sa mnom. Bio sam u jednoj situaciji gde me je pozvala da joj pomognem. Ja sam njoj rekao kada je Luka ušao u rijaliti da me pozove ako zatreba nešto, ja sam tu, ljudi sad to koriste. Nemam nameru da se pravdam ludacima, ljudima koji žele da naprave neke priče ili da njima napune glavu da bi se rastali. Ne znam koja je poenta priče. Možda da se i ja degradiram kao da sam bio sa devojkom svog druga. Sve mi je to jako smešno. Znam da sam bio tu za nju kad god je trebalo, ali među nama ništa nije bilo. Jeste ona prespavala pred ulazak u “Elitu” kod mene kući, ali to je sve bilo u dogovoru sa Osmanom, ja sa tim nikakve veze nisam imao. Bila je prisutna i devojka u tim nekim situacijama - objasnio je Stefan, pa nastavio:

- Nikada sa njene strane nisam osetio da joj se dopadam. U rijalitiju mislim da me je komentarisala namerno, gledao sam to kroz igru. Navikao sam da devojke koje su prvi put u rijalitiju to rade, znaju da ako se zakače za mene sam im siguran voz da ostanu u rijalitiju.

"Anita je obrisala mnoge poruke"

Anita Stanojlović je po ulasku u "Elitu 9" rekla da joj je Stefan pisao poruke, što je on takođe komentarisao.

- One više ne govore: "Dobro veče", nego sa vrata kažu: "Karić mi je pisao"... Kao da sam neko krivično delo napravio, ja volim da se dopisujem, možda pumpam ego na taj način. Nažalost, to nije na pravi način i sa pravim izborima, ali u tom trenutku te to malo odradi taj adrenalin i ego proradi... Pogotovo zato što oni misle da su pametni i da mogu sa mnom da se igraju, pa onda ja volim da se sa njima poigram. Posle razmišljam:. "Šta ja ovo radim, da li sam normalan?". Imam 33 godine, a ponašam se nekada kao balavac. Ipak, ne kajem se ni zbog čega što sam uradio, nismo otišli daleko... Dosta toga je ona obrisala što je ona meni slala i slike jednokratne i svašta i onda ispada da je ona mene navukla, ali ajde...

Osvrnuo se i na Anitin odnos sa Filipom Đukićem.

- Žele preko mene da se operu, videli smo prvu noć da se prepustila strastima sa Filipom Đukićem. Sami pokazuju ko su i šta su.

Prokomentarisao je i to što Anđelo i Anita sada iznose detalje iz svog odnosa.

- Iznenađen sam reakcijom zadrugara dok se prepričavaju situacije u kojima neko razvaljuje stanove dok je tu dete... Kako sada to ljudi podržavaju, a prethodnih sezona su skakali kada su se te stvari pominjale? Pristrasni su i svi postaju smešni... Što se tiče Anite, ona je nezrela mlada, rano je postala majka... Nemam neko lepo mišljenje o njoj, ali joj ne zameram

"Nisam zbog Sofije raskinuo sa devojkom"

Dosta se spekulisalo da je zbog poruka sa Sofijom Janićijević raskinuo prethodnu vezu, a on je sada otkrio istinu.

- Sofija je isto ušla i sa vrata me je pomenula. Ona nije razlog što sam raskinuo sa devojkom, jeste bila kap koja je prelila čašu, ali ja se sa njom nisam ništa dopisivao što je muško - ženski. Sam sam kriv što sam se upleo u sve to, ali opet to je bilo pre početka rijalitija. Ovo je sve njihov obraz, danas je normalno da se devojke hvale sa kim su bile, a nekada su se muškarci hvalili sa kim su spavali... Ne znam zbog čega time što sam ja njima pisao misle da mene degradiraju, sem ako nemaju o sebi loše mišljenje. Ja sam muškarac, ne tražim opravdanje, grešimo svi... Na ovaj način samo mogu da mi podignu cenu honorara ukoliko bih ušao - kroz smeh je rekao Stefan.

"Asmin je ljigav"

Karić nije štedeo reči za Asmina Durdžića.

- Ljigav je, sve sezone se oglašavao napolju dok je Aneli bila unutra. On sada tvrdi da je morao da dođe u rijaliti i da blati majku svog deteta, kakva god da je, ona ti je rodila dete... Sada pogotovo, traži DNK, a mala je preslikana on. Ušao je kao zauzet momak, a sa drugim devojkama se ponaša katastrofalno - rekao je Stefan koji se potom osvrnuo na svoje učešće u rijalitiju dok je bio zauzet.

- Dve sezone sam bio zauzet i bio sam veran i dokazao sam da svako to može, to nije lako, ali ako imaš karakter i stav onda možeš. Moja poslednja veza nije uspela jer smo mi imali dosta problema još pre nego što sam ušao u rijaliti. Ja sam lagao sebe da će to biti kako treba kada izađem napolju. Kada sam izašao sam video da je prošlo to sve između nas, nisam želeo da je zavlačim, pokušao sam da uspemo, ali nije išlo. Prošla je hemija, strast se uvek vremenom gasi, ali je tu bilo još problema i stvari koje su mi smetale.

"Nerio je odvratan"

O učešću Neria Ružanjija takođe nema lepo mišljenje.

- Taj mali mi je odvratan, gadan mi je i užasan. Blati svoju majku koja ga je rodila, da je bila najgora na svetu... Ima dosta dece koju su majke ostavile, pa i ta deca imaju neku vrstu poštovanja iako to ne opravdavam. Ovaj Nerio više nije ni mali, ima ženu i dete... Ako si sposoban da se drogiraš, onda si sposoban da napraviš i neki dinar... Prodao se za lovu da bi pljuvao svoju majku. On sedi tamo dok Asmin ispred njega pljuje njegovu majku, to mi je nejasno - rekao je Stefan, pa prokomentarisao i Maju Marinković.

- Sve se te devojke motaju tu zbog priče. Maju gotivim, vidim da se vezuje za Luku i Asmina. Meni je ona uvek bila lik, ona nije dobra drugarica, ali je dobar drug.

Uložio u biznis

Stefan je rekao da uživa u životu van rijalitija, a trenutno je posvećen lokalu koji je nedavno otvorio.

- Živim svoj život, po ceo dan sam u ovom lokalu. Uživam sa prijateljima i porodicom. Imam kladionicu, petljam sa kolima, trgujem - rekao je on.

