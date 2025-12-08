Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić je u emisiji "Pitam za druga" komentarisala aktivne stanare Bele kuće u "Eliti 9" Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Luka je težak fanatik, ja sam to još prošle sezone predvidela, iako se ne bavim time kao njegova partnerka. Luka i Aneli se takmiče da dokažu tim njihovim poštovaocima ko je veća žrtva, hoće da naprave podelu, a da svako dobije veći deo. Luka je sa njom ušao u vezu zato što je ona bila aktuelna učesnica, ne kažem da ga nije privukla - rekla je Ena.

Ona je potom otkrila da su se Luke svi drugovi odrekli.

- Koliko znam, kako je meni rečeno, Luka je totalno otpisan, ne druži se više sa tim društvom, ja sam prošle sezone pukla i predstavila da nije njegov restoran, kad je izašao napolje rekli su mu: "Nemaš više veze s nama", ograđivali su se. On ne bi krenuo na mene, ja nisam sprdnja tog društva. Što se tiče Aneli, on mi je rekao da imaju mnogo stranica podrške. On se više zavozao od nje, on sad više emocija ima od nje. Meni deluje da će Luka opet izaći na par meseci, pa opet unutra, tako da njima ta publika treba na duže staze, ne samo za veš mašinu. I Filip se ogradio do Luke, da ne može da ga prepozna - navela je Čolićeva.

Ena u prvom susretu sa Zlatom

Ena Čolić je nedavno otkrila kako je izgledala poseta Pejinoj majci i priznala u kakvom su odnosu nakon svega.

- Bila sam kod Zlate, Pejine mame kući, ona je pisala taj događaj kao da je bila prisutna, kao da sam ga terala da me on zove kod mame, ona me pozvala iz sažaljenja. Ove čizme sam dobila od Zlate...Super. Ja sam se nadala da će doći do toga, tu sam ja kao Jovanova devojka da dokažem njegovoj porodici da su okolnosti bile takve i da sam vredna da dobijem priliku od njih napolju. Mislim da je njoj najbitnije kao majci da je njeno dete srećno, Peja je srećan sa mnom i ona se u skladu sa tim ponaša prema meni. Ona je divna! Ona se čak meni izvinila što je u nekom momentu rekla da imam šifru i da nisam dobra s glavom, ja sam njoj rekla: "Taman posla teta Zlato, ja bih još gore reagovala za svoje dete", svaka joj čast za sve - rekla je Ena na "Red Tv".

