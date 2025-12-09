Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović oglasio se nakon što su se pojavile dezinformacije da se venčao sa najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom. Na Instagramu su se pojavili navodi da je Jovanović, zbog zakonskih regulativa, verio Kosa u Crnoj Gori.

Na Instagram profilu "orlovo gnezdo" tvrdi se da je ovo "prvi put da Čeda i Aleksandar pokazuju svoju ljubav, a da će svadba biti upriličena u krugu najbližih ljudi."

Zaprepašćen ovakvim napisima, Čedomir je u prepoznatljivom stilu odgovorio:

"A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put..."

Kos mu velika podrška

Podsetimo, Aleksandar Kos je najveća podrška Čedi od kada se rastao sa suprugom. Njih dvojica se gotovo ne razdvajaju, zajedno su išli i u Pariz, a često objavljuju zajedničke snimke i iz beogradskih kafana.