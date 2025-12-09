Slušaj vest

U emisiji "Pretres nedelje" ukućani su komentarisali njihov odnos i otkrili kako se Vujović žalio na povrede.

Izlomila pola hotela

Anđelo Ranković je otvoreno ispričao detalje razgovora sa Lukom.

- Došao je do sobe i rekao: "Nemoj da misliš da sam ljubomoran, ali sad je bio haos i izudarala me je. Pogledaj kako mi je crveno". Rekao si mi da te je udarila pet puta i da nikad gori haos nije bio. Rekao je da je izlomila pola hotela - rekao je Anđelo.

- On je isto rekao Popu i Boginji - dodala je Matora.

- Rekao je da je pobacala stvari po hotelu, da nikad veći haos nije bio. Rekao je: "Nemoj da misliš da je zbog tebe i da sam ja

ljubomoran zbog tebe". Sreo sam ga kad je šetao sa Terzom, dobacio mi je nešto i ja sam rekao da nije bilo potrebe da kaže meni u sobi jer su svi čuli, mogao je da mi kaže sa strane. Aneli je rekla istinu - nastavio je Ranković.

Udarci u glavu

- On je nama prišao, smejao se i kao da je bio srećan. Ja sam mislila da se sprda. Rekao je da je bio haos u hotelu, da ga je udarila u glavu i pokazivao je crveno. On je bio srećan - govorila je Boginja.

- Nas je zaustavio u šetnji, pa je rekao da se potukao sa Aneli, a onda je počeo da se smeje. Pitao sam ga što se desilo, a on je

rekao da će to biti tema na pretresu - dodao je Pop.

