Slušaj vest

Kao bomba je odjeknula vest da se Čedomir Jovanovićoženio i to sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom. Političar se potom oglasio na društvenim mrežama, ali je odlučio da presavije tabak i stane na put dezinformacijama i tuži NN lice koje je objavilo lažnu vest na mrežama.

Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar su u utorak posle podne, kako smo saznali, otišli u policijsku stanicu u Novom Beogradu. Kako smo saznali, političar i njegov prijatelj su prijavili profil s kojeg je krenula informacija o venčanju.

1/4 Vidi galeriju Čeda Jovanović Foto: Kurir

- Bio sam danas u MUP-u. Video sam Čedu Jovanovića. Baš je bio ljut. Govorio je da ne može da veruje na šta su ljudi spremni. Da sve ima svoje granice i da neće više da toleriše gluposti. Nisam razumeo o čemu se radi, ali posle kad sam pročitao vest sam shvatio da je venčanje u pitanju. Džip im je bio parkiran ispred - rekao nam je izvor.

Venčanje u Crnoj Gori

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavila dezinformacija da se Jovanović venčao sa najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom i da je navodno, zbog zakonskih regulativa, verio Kosa u Crnoj Gori.

Na Instagram profilu "orlovo gnezdo" tvrdi se da je ovo "prvi put da Čeda i Aleksandar pokazuju svoju ljubav, a da će svadba biti upriličena u krugu najbližih ljudi."

Zaprepašćen ovakvim napisima, Čedomir je u prepoznatljivom stilu odgovorio:

"A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put..."

Kos mu velika podrška

Podsetimo, Aleksandar Kos je najveća podrška Čedi od kada se rastao sa suprugom. Njih dvojica se gotovo ne razdvajaju, zajedno su išli i u Pariz, a često objavljuju zajedničke snimke i iz beogradskih kafana.

1/7 Vidi galeriju Čeda Jovanović Foto: Printscreen, Print Screen