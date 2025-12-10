"ONA JE NAŠ DŽELAT" Aneli i Asmin hteli da prave sina pa završili ispod jorgana, a sada se oglasila njena majka: Zar sa našim krvnikom? Pominje se i BOLNICA
Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je žurka za pamćenje, a tokom iste došlo je do strasnih poljubaca između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.
Njih dvoje su nakon toga završili zajedno i u krevetu, te su rešili da prave sina, a tim povodom se hitno oglasila njena majka Grofica.
Grofica besna
Ona je bilo vidno očajna i uznemirena, pa je uspela da izgovori samo dve rečenice.
- Zar sa našim krvnikom?! Ona sa njim je naš dželat - rekla je Grofica.
Aneli i Asmin sumirali utiske
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić porazgovarali su ovog jutra o tome šta se desilo sinoć na žurki.
- Ispada da smo se ljubili, ti si hteo da se ljubiš sa mnom - pravdala se ona.
- A ti nisi - pitao je Asmin.
- Pitao sam te da li te volim, pa si ti meni govorio da me voliš - pričala je Aneli.
- Da nisu neke s*ksi igre bile - pitao je Durdžić.
- Nisi me takao dole, nismo se takli polnim organima, samo smo se grlili - rekla je Aneli.
- Je l' ti znaš da je moja mama sinoć završila u bolnici zbog ovoga što sam uradila sinoć, umalo se nismo probudili zajedno, hteo si da imaš odnose sa mnom - dodala je Ahmićka.
- Ti si meni stvarno drga, ja ne mogu da te neko vređa, ja moram da te branim, ne može da te vređa k*rvo, d*oljo. Mene je Maja izludela, mene ne zanima niko samo ona, nikad mi se niko nije svideo kao ona - rekao je Asmin.
- Nemam sad ja šta da se kajem, i da se kajem i da se ne kajem, najveća sam k*rva, ja nosim svoje posledice - rekla je Ahmićka pa se rasplakala.
kurir / pink.rs
Pogledajte dodatni snimak: