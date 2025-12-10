Slušaj vest

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nastavili su da se raspravljaju pred robotom Tošom, a on je nastavio da ponižava. Aneli i Asmin, roditelji su ćerke, međutim, nikako ne mogu da nađu zajednički jezik.

Nova rasprava Aneli i Asmina

- Ti ne možeš da prihvatiš da sam ja bila u vezi sa dva muškarca posle tebe - rekla je Aneli.

- Sve i jedna bivša koja je bila sa drugim muškarcem posle mene, mene više ne zanima, jer bih imao osećaj da mi taj muškarac nabija u usta - istakao je Asmin.

- Ja tebe ne volim kao muškarca, ti meni prijaš - naglasila je ona.

Nakon toga kroz dvorište je prošla Sandra Todić, a Asmin je odmah iskoristio priliku da još jednom ponizi Ahmićku.

- Dobro jutro Sandra, daće ti Toša tabletu za dan posle - rekao je Asmin.

- Je l' ste imali s**s, sad si rekao da ne bi imao s**s - bila je u šoku Aneli.

- Samo sa tobom ne bih - naveo je on.

