Slušaj vest

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nastavili su da se raspravljaju pred robotom Tošom, a on je nastavio da ponižava. Aneli i Asmin, roditelji su ćerke, međutim, nikako ne mogu da nađu zajednički jezik.

Nova rasprava Aneli i Asmina 

- Ti ne možeš da prihvatiš da sam ja bila u vezi sa dva muškarca posle tebe - rekla je Aneli.

- Sve i jedna bivša koja je bila sa drugim muškarcem posle mene, mene više ne zanima, jer bih imao osećaj da mi taj muškarac nabija u usta - istakao je Asmin.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Ja tebe ne volim kao muškarca, ti meni prijaš - naglasila je ona.

Nakon toga kroz dvorište je prošla Sandra Todić, a Asmin je odmah iskoristio priliku da još jednom ponizi Ahmićku.

- Dobro jutro Sandra, daće ti Toša tabletu za dan posle - rekao je Asmin.

- Je l' ste imali s**s, sad si rekao da ne bi imao s**s - bila je u šoku Aneli.

- Samo sa tobom ne bih - naveo je on.

Ne propustiteStars"ONA JE NAŠ DŽELAT" Aneli i Asmin hteli da prave sina pa završili ispod jorgana, a sada se oglasila njena majka: Zar sa našim krvnikom? Pominje se i BOLNICA
Aneli Ahmić i Asmin se ljube
Rijaliti"TAMO SE DRUGAČIJE TRETIRA ŽENA KOJA RADI TO..." Ena Čolić iznela škakljive detalje o Anelinoj prošlosti, Asmin će povileneti zbog ovih reči
Asmin Durdžić
StarsKAČAVENDA ISKORISTILA GUŽVU PA TUKLA ANELI I NIKO NIJE PRIMETIO! Pogledajte šta se dešavalo na sporednim kamerama u Eliti 9
Tuča Aneli Ahmić i Asmina Gurdžića
StarsMASOVNA TUČA U ELITI 9! Asmin gurnuo Aneli, ona tresnula o pod, a onda je krenulo pesničenje: Ne zna se ko koga bije, voditeljka prestravljena kuka (VIDEO)
Slika zaslona 2025-12-04 u 17.35.49.png

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV