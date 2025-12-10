Slušaj vest

Pevačica Jelena Karleuša jedva čeka da isprati 2025. godinu, za koju kaže da joj je bila jedna od najgorih, a priznaje i da nema nikakvu ušteđevinu.

Karleuša se posle 25 godina ponovo se našla na snimanju novogodišnjeg programa sa velikim brojem kolega, a u Pinkovom studiju se pojavila u elegantnoj beloj toaleti, a kao po običaju, svi pogledi su bili uprti u nju.

- Moram iskreno da kažem da se ja plašim pevača na gomili. Ja sam uznemirena ceo dan danas, da ne zvučem autistično. Ja sa njima svima u prostoriji, malo se plašim. ..Nikada nisam bila u prostoriji sa toliko pevača, videćete kako ja izgledam kao jedna socijalna koleginica. Otpevaću tri pesme, "Insomniu" u duetu verovatno sa Đanijem, "Slatka mala" i "Žene vole dijamante", moja tri velika hita - rekla je Jelena, pa pohvalila Viki Miljković i njenog supruga Tašketa koji su zaduženi za muzički program.

"Pevači su najpošteniji i najnormalniji ljudi"

Komentarišući situaciju na estradi sa radnim dozvolama i nastupima, Jelena je istakla da joj je drago što su je kolege poslušale i počele da vode računa o dokumentaciji i drže do sebe.

- Vreme je da pevači počnu da cene sebe i to što donose novac svima u lancu ishrane. Ovo je džungla, a lanac ishrane je naša realnost. Pevači svima najviše novca donose, a uvek izvuku deblji kraj. Uostalom vidimo i ovo što se sa Lukasom dešava, pa i sa mnom. Kakve napade doživljavam na koncertima, kako pevače love kao kriminalce, a pevači su najpošteniji i najnormalniji ljudi koji krvavo rade i zaađuju - rekla je Karleuša i dodala:

- Žao mi je što sebe ne cene više, dve godine nismo pevali u pandemiji, svi su dobili pomoć mi nismo. Glumci su viša kasta, oni su veliki umetnici, intelektualce, a pevače doživlajju kao neku radnu stoku koja treba da ćuti i bude srećna što postoji i kad je najteže sve se lomi na pevačima. Dobro je što su krenuli da drže do sebe i ne dozvole da ih kao jadnike hapse na bini. Mene smatraju za kučketinu jer ja ne dizvoljavam da se pojavim ako sve nije ispoštovano.

Ona se osvrnula i na godinu koja se polako bliži kraju, čemu se pevačica raduje.

- Ako izuzmemo 2019. godinu, kada mi je umrla majka i kada je cela planeta gledala moje gole fotografije ova 2025. je najgora godina mog života u svakom smislu i privatno i poslovno. Godina kada sam ostala bez mnogo dobrih i ljudi i prijatelja koji su mi okrenuli leđa ostali su samo oni pravi i najverniji. Zato mislim da 2026. mora da bude bolja jer od ove ne može da bude gora - rekla je Karleuša.

Priznala da ne stoji dobro sa finansijama

Jelena je govorila i o svom finansijskom stanju ističući da nije osoba koja štedi i da novac stalno ulaže u posao.

- Da imam kinticu u nekoj slamarici ili nekom šteku... nemam. Kad bih vam sada pokazala bankovni račun... verujem da vi bolje stojite od mene - istakla je Jelena.

