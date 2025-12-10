Slušaj vest

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić danas je saopštila da je u drugom stanju. Vest je podelila na društvenim mrežama, odmah nakon što je uradila test za trudnoću.

Poznata po tome da sa pratiocima deli i najlepše i najteže trenutke svog života, Ava ni ovoga puta nije želela ništa da krije.

– Trudna sam, upravo sam napravila test, u šoku sam… – napisala je Karabatićeva na svom Fejsbuk profilu.

"Želim da se ostvarim kao majka"

Podsetimo, Ava je nedavno priznala da je spremna da promeni život iz korena.

- Spremna sam koplmetno i da budem majka i da se nađe ta čvrsta ruka po pitanju ljubavi. Želim da se ostvarim kao majka, ja sam želela da se ostvarim kao majka i sa 21 godinu. Ima vremena, to ne znači da se neću ostvariti kao majka, teško je naći pravu osobu - poručila je ona.

"Ava, završićeš na splitskom groblju za sedam dana"

Ava je svojevremeno ispričala da je zbog problema sa alkoholom dogurala do 80 kilograma, a potom je otkrila kako je odlučila sama sebi da pomogne.

- To je trajalo jako dugo, dve i po godine i ja sam bila ona najgora vrsta - kada sam piješ kod kuće. Alkohol je nastupio u 32. godini, malo čudno, zar ne? Ja sada imam 37 godina. Prvu godinu se to nije videlo fizički. Ali pustimo fizički, najbitnije je mentalno... Drga godina isto... E, onda je došlo do faze da sam došla do 80 kilograma i da ja nisam mogla da hodam. Pokušala sam ja sama, pokušali su prijatelji i roditelji naravno... Bila sam slomljena od bolova kao i svi ljudi u vreme korone i to najviše što sam izdržala je 21 dan... 27.07. je bilo dve godine da sam ja kročila na kliniku. Jednom prilikom je moj otac došao kući i rekao mi je: "Ava, znam da nećeš...", a ja sam rekla: "Sačekaj!". Kao da se neko čudo spustilo, koliko u meni ima života i zapravo sam kreator svoje sudbine. Borbena sam i znam da to mogu i hoću. I sve ono što se pokušavalo tri godine, jednom rečenicom je rešeno. Nisam izašla iz kuće tri meseca, tad sam nekim čudom otišla na razgovor. Jedan od najboljih doktora, psihoterapeut za alkohol mi je rekao direktno u lice: "Ava, možeš da biraš - da li ćeš biti na splitskom groblju za sedam dana ili ćeš spasiti svoj život"!

Tri meseca kasnije uspela je da pobedi svoju veliku bitku.

- Sledeće nedelje, bio je četvrtak, kao dan danas se sećam, pokojni otac i ja smo se uputili sanitetom... Što se tiče alkohola, tu nemam apsolutno šta više sebe da okrivim jer je to prošlo svršeno vreme. Jedino što mogu da kažem je da sam zbog alkohola izgubila dečka kojeg sam jako volela, ali i to je prošlost...

