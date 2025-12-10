Slušaj vest

Ava Karabatić oglasila se nakon što je saopštila da je u drugom stanju i otkrila detalje trudnoće, te je spomenula i oca deteta, ali je istakla da će dete odgajati bez njega.

"Jeste i dalje šok i meni malo komično, ali realno. U životu sam uvek birala pogrešno, ali eto prepustim se situaciji. Pre dve nedelje sam saznala, srećna sam jako", priča Ava.

Otkrila ko je otac njenog deteta

Kako kaže, ostala je u drugom stanju sa partnerom sa kojim se ranije zabavljala.

"To nije čovek kojeg sam želela, ali je to moja ljubav iz mlađih dana. Stvari se događaju kad mi ne očekujemo. Ja ne želim brak, desilo se u trenutku. Neću odgajati dete sama, tu je moj porodični prijatelj, moj još jedan prijatelj. Ja sam slučajno saznala, imala sam nekih zdravstvenih problema", rekla je ona.

"Želim sina"

Na pitanje da li bi volela da ima sina ili ćerku, odgovorila je:

"Volela bih da imam sina, daću mu ime po mom ocu, Ivan će se zvati".

