ANELI I ASMIN IMALI INTIMNE ODNOSE! Šokirali priznanjem, pa progovorili o bebi i imenu: Neviđeni obrt u Eliti!
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su priznali da su imali intimne odnose. Ovom prilikom su progovorili o prinovi, a on je otkrio da je preboleo Staniju Dobrojević.
Naime, pre neko veče Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su zajedno završili u krevetu, a on joj je rekao da bi voleo da dobiju sina kod će nazvati Armando. Sada je Milan Milošević razgovarao sa njima o njihovom odnosu i planovima.
- Mi posle noćas spremamo stvari za Armanda - glasilo je pitanje u Zadruzi 9 Eliti.
- Da odgovorim gledaocima, neće se desiti ono što se desilo sinoć, evo odgovorno tvrdim i nema potrebe da spremaju stvari za Armanda, da se troše - rekao je Asmin.
- Slažem se da se Armando neće sigurno desiti. Mi smo se svađali oko toga, bio je uveren da će biti muško i da se zove Armando. Nikada ne bih detetu dala ime Armando. Ovo se više nikada neće desiti - rekla je Aneli.
- Ja imam preveliki ego i ponos u sebi, a ima i Aneli tu stvar. Vidi, možda sam ja to sve uradio da dokažem sebi da mogu ponovo nešto s njom da imam, a možda i ona - rekao je Asmin.
"Prestao sam da volim Staniju"
- Da li si se odljubio od Stanije Dobrojević i ne smatraš je više svojom devojkom? - glasilo je pitanje.
- Napolju je sve to počelo. Desilo se jednostavno. Mnogo toga je bilo napolju, nekih sitnica, ali se u meni to nakupaljalo, pa sam razmišljao o tim stvarima ovde sve više i više. Prestao sam da je volim - kazao je Asmin.
