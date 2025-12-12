Slušaj vest

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestokog sukoba između Luke Vujovića i Aneli Ahmić, nakon čega je ona uplakala napustila Belu kuću. Razlog njihovog sukoba jeste intimni snimak Aneli i Asmina Durdžića.

- Kunem se u sve na svetu da me je tukao. Napolju da sam radila nešto sastavio bi me sa zemljom - rekla je Aneli.

- Ona je pričala da se on drogira i da je narkoman, nasilnice jedna. Evo kako je boli šta je uradila, slika i prilika jedne žene. Jednom sam je povukao za kosu kad je nešto tražila, ali ja neću da pričam. Ona iza leđa radi neke stvari, plače i moli da joj ne treba takav život. Ona je skakala i vrištala da joj ne treba takav život. Ona zahvaljujući meni nije koristila zabranjene supstance. Govorila je da hoće dete sa mnom, da joj kasni - govorio je Luka.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestokog sukoba između Luke Vujovića i Aneli Ahmić

- Moram da budem surovo realna da je ovde Luka u pravu. Ne možemo da se pravimo budale, dečko ima pravo na ovu reakciju. Luki se ovde meri razgovor sa Anitom i sa mnom, a to je ništa. Ovo nije fer prema Luki - dodala je Maja.

Luka: "Ona nema emocije prema Asminu"

- Zašto sam se vratio u pola pet ujutru? Rekla mi je da je popila 30 tableta, nije se javljala na telefon i zato sam ostavio svoje dete - vikao je Luka.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić

- Pričala sam sa Stanijom i sad mi je jasno što je sumnjala što Asmin toliko dugo gleda rijaliti. Luka i ja kad smo bili u izolaciji nismo reč progovorili - rekla je Maja.

- Ona nema emocije prema ovom čoveku, nego je shvatila da nije prevarena nego ostavljena. Oni da izađu zajedno ne bi dva dana bila sa njim. Ne može ona da ima stalno sa mnom odnose, a sa druge strane da ima emocije prema čoveku koji spava na 30 metara dijagonalno. Ja ne kažem da ona mene voli, između nas je kraj. Anđelo sledeće nedelje da dobije zadatak da priđe da je poljubi pao bi poljubac - govorio je Luka.

