Kontroverzna učesnica "Zadruge 5" Deniz Dejm svojevremeno je otkrila da se jedva izvukla iz kandži droge!

Starleta iz Slovenije je imala veoma teško detinjstvo, doživljavala je traume od drugara iz škole, ali i od očuha, koji ju je zatvorio četiri godine u kuću, pa je beg od stvarnosti pronašla u alkoholu i kokainu.

Teško detinjstvo

Njene muke su počele još dok je bila dete. Rođena je u siromašnoj porodici, bez oca, koji je napustio njenu majku Anitu i nju i iz Slovengrada otišao u Zagreb. Da bi uspela da prehrani dete, njena majka se zaposlila kao čistačica, ali je i tu slabo zarađivala, pa su često bile na rubu egzistencije.

- Imala sam teško detinjstvo. Odrastala sam bez oca, koji je pre četiri godine preminuo, a majka je jedva sastavljala kraj sa krajem. U međuvremenu se preudala, pa sam živela sa njom i očuhom, koji je bio veoma strog - pričala je Deniz za Hit.

Kada je upisala osnovnu školu u Sloveniji, počeli su da se javljaju novi problemi.

- Niko me nije voleo, deca su me stalno začikavala. Bila sam najviša u razredu, sada imam skoro dva metra, pa sam i zbog toga bila predmet sprdnje u školi. A i zbog krivih zuba su me lepo čašćavali pogrdnim imenima. Čak su me prozivali i zbog toga što mi je mama čistačica. Bilo je jezivo. Stalno sam bila sama, kao stepski vuk, sve dok me gejevi nisu prihvatili. Posle sam se družila sa transrodnim osobama, koje su uvek bile tu za mene.Pošto je odrastala u siromaštvu, njena majka nije imala da joj kupi patike, farmerke, trenerku... I dok su se druga deca lepo oblačila, Deniz je išla u malim i pohabanim stvarima, pa su je deca i zbog toga zadirkivala. To je starletu nateralo da se oproba u kriminalnim radnjama.

- Moji nikada nisu imali para da mi daju da kupim garderobu i ostale stvari koje su potrebne jednoj devojci. Zato sam počela da kradem! Najčešće sam krala haljine, kozmetiku, obuću... Sve što mi je trebalo, a nisam imala para da kupim. Na sreću, nikada zbog toga nisam završila u zatvoru. Niko me nije uhvatio, jer sve što radim, radim dobro.

Denizine muke nisu prestajale ni kada je upisala gimnaziju. Jedna situacija joj je napravila pakao od života, u kom je živela naredne četiri godine. U prvoj godini srednje škole otišli smo na rođendan kod drugara iz odeljenja. Tada sam imala prvi "susret" sa alkoholom i napila sam se. Bilo mi je muka, pala sam, pa su pozvali moje roditelje da dođu po mene. Oni su bili šokirani, pogotovo očuh. Kada me je video u tom stanju, odlučio je da me kazni. Zatvorio me je u kuću naredne četiri godine. Celu srednju sam presedela u kući, samo sam smela da idem u školu. Želeo je da shvatim da ne smem da pijem, pa je to učinio kako mi nikada više ne bi palo na pamet da posegnem za alkoholom. To mi je teško palo. Strašno mi je bilo što nisam imala tinejdžerski život, što nisam izlazila kao moji vršnjaci, što nisam imala svoju prvu devojačku ljubav. Ja sam zbog njega prvog momka imala tek sa 19 godina. Upoznala sam ga na jednoj zabavi i odmah smo se smuvali. On je bio panker, a ja to volim, jer sam pankerka pod maskom starlete.

Najstariji partner imao 73 godine

Podsetimo, starleta koja je poznata po skandalima, odgovarala je na pitanja pratilaca na Instagramu, a jednog korisnika ove društvene mreže je zanimalo koliko godina je imao njen najstariji partner.

"73", odgovorila je starleta i šokirala sve.

Deniz tvrdi da je bila intimna sa jednim poznatim pevačem.

Inače, ona je svojevremeno otkrila da je imala odnose sa pevačem Džordžijem

- Ja imam dokaze za to, evo sada ću da vam pokažem, nakon tiktokera Vaj Vaja, ja sam bila i sa Džordžijem - istakla je kontroverzna Deniz Dejm na Red televiziji.

