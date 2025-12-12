Slušaj vest

Aleksandra Babejić, koja je nedavno ispalila iz Elite progovorila je o svom učešću i bivšim cimerima iz Bele kuće.

Na samom početku je otkrila da joj je mnogo lakše pala adaptacija nakon Farme, dok posle Elite nikako ne može da dođe sebi.

- Mnogo mi je teže posle Elite, iako sam noćna ptica, baš je bilo teško jer smo budni po celu noć. Na Farmi je bilo drugačije jer smo radili, legali na vreme i ustajali. Sad se samo probudim u 5 ujutru i ne znam šta ću sa sobom. Svakako svojim učešćem nisam zadovoljna, al neko vreme sigurno neću biti deo tog sveta - rekla je na početku razgovora Aleksandra i dodala da se čula sa svojom drugom majkom Gagom Filipović sa kojom pre rijalitjia nije bila u dobrim odnosima.

1/5 Vidi galeriju Gaga Filipović i Aleksandra Babejić dok su bile u dobrim odnosima Foto: Kurir

- Pink televizija mi je pružila tu priliku da se ponovo čujem sa njom. Obavili smo razgovor van kamera, plakala sam okean suza od januara, mnogo mi je teško. Prema njoj sam ispala mnogo loša. Izgubila sam je svojim ponašanjem, ali u dubini duše je postojala nada da ćemo se ponovo čuti. Znam da neće biti kao pre, ali eto. Jedva čekam da vidim mog Maksa, tog psa baš volim i vrlo sam vezana za njega. Gaga me jednom prilikom uporedila sa Miljanom Kulić. Bila smo slične, moja posesivnost je prelazila granice, mislila sam da ona treba samo meni da se posveti. Čačkala sam po telefonu, pratila je u stopu. To su psihički problemi koji su datirali iz detinjstva, nisam bila normalna.

Aleksandra je postavila za vođu Aneli Ahmić, što je mnoge iznenadilo, a sada je progovorila o odnosu Ahmićeve i njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Babejić Foto: Boba Nikolić

- Nije samo da je poljubio, bilo tu svačega u izolaciji ispod porkivača. Sina nekog prave, brata Nori. Što se tiče Aneli, ona je žrtva ove sezone. Čak joj i opada kosa, loše joj je. Sav taj odnos sa Asminom je nedefinisan. Stalno je navodi da priča istinu koja ide njemu u korist. Ispalo je da je sve lagala. Mislim da je njihova priča nedovršena, taj ceo odnos. Ima još tu emocija. Asmin juri za njom, posmatra je sa drugima. Nekih osećanja ima. Asmin se nije ohladio od Aneli, to je činjenica. Ako im uđe Stanija, ceo taj odnos će se promeniti - izjavila je Aleksandra koja je priznala da se juče videla sa Kristijanom Glubovićem zbog garderobe.

O Kristijanu i Kristinu

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

- Odlučila sam da ih ne diram više, ako oni mene ne diraju. Videla sam se sa Kristijanom sinoć, doneo mi je kofere koji su ostali kod njih pre Elite. Imamo korektan odnos iako sam videla negde da me je pljuvao. Kristini se nisam javila iz principa, posle svega što je uradila. Bila sam kod njih, čuvala sam im decu kad oni nisu mogli. To je istina jedina. Moguce da mi je ona to iskoristila za medijsku pompu. Da hoću da muvam oženjene, ne bih ovako izgledala, nit se sređujem, evo kakva sam danas došla.

kurir.rs/alo

