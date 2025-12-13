Slušaj vest

Maja Nikolić je nedavno otvoreno govorila o pevačima koji su, po njenom mišljenju, najveći šmekeri na estardi, za koje nije štedela komplimente.

Pejović i Lukas prvi na listi

-Od naših pevača Aco Pejović, on odlično izgleda. Inače moj drug i volim ga sto godina, mnogo dobro izgleda. Lukas mi je fantastičan po harizmi, ima onaj svoj šmekerski gard. Kad mu čujem glas, kad kaže „Majo, pa je l’ si to ti?“ sa onim svojim promuklim glasom jer ima pet koncerata nedeljno. Sa Lukasom sam sa trinaest godina počela turneju u Švajcarskoj. On je šmeker, ja ne volim manekenske muškarce, volim harizmu. Na prvom mestu mora da bude duhovit, da ume da me nasmeje – rekla je ona.

Nikolićeva je ovom prilikom istakla kakav muškarac može da je osvoji, kada se dotakla i finansijskog momenta koji partner mora da poseduje.

–Ako ti kad mi je loš dan napraviš foru da se ja nasmejem, ulepšaš mi dan, ili mi pružiš kompliment i ako mi tada nije do toga. Prvo da bude duhovit, pa sve ostalo. Novac mogu sama da zaradim, nikada nisam bila sponzouša, nisam imala sponzora. Tako da od muškarca tražim da bude duhovit, harizmu, i da bude zaštitnik, junak i neko ko ima manire. Samo bih volela da te mlađe generacije zapamte šta je romantika i da ih vaspitavamo da budu pravi vitezi za svoje dame – zaključila je Maja za Grand online.