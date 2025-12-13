Slušaj vest

U toku ankete, Jovana Tomić Matora je rekla da se Asmin Durdžić ponizio jer je ''pljunuo'' po svojoj porodici kada je legao u krevet sa Aneli Ahmić, samo da bi dokazao da može opet da je ima.

On nije imao nameru da to demantuje, što je veoma razbesnelo Ahmićevu, koja mu je prišla.

- Id*ote jedan. Ovakva sam jer si me po drugi put povredio, eto. Samo da se sretnem sa tom tvojom(Stanijom), videćeš - rekla je Aneli.

