Aneli luda za Asminom, nastao haos u Beloj kući
ANELI NE ZNA VIŠE ŠTA DA URADI SA SOBOM! Priznala emocije Asminu, a onda usledio opšti haos
U toku ankete, Jovana Tomić Matora je rekla da se Asmin Durdžić ponizio jer je ''pljunuo'' po svojoj porodici kada je legao u krevet sa Aneli Ahmić, samo da bi dokazao da može opet da je ima.
On nije imao nameru da to demantuje, što je veoma razbesnelo Ahmićevu, koja mu je prišla.
- Id*ote jedan. Ovakva sam jer si me po drugi put povredio, eto. Samo da se sretnem sa tom tvojom(Stanijom), videćeš - rekla je Aneli.
Tuča Aneli i Luke Foto: Printscreen
