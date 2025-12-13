Slušaj vest

Asmin Durdžić razgovarao je sa Dačom Virijevićem o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Ja sam rekao da postoji opcija da po cenu da razočaraš svoju porodicu, da si hteo da je poniziš. Druga opcija je da su ti se emocije vratile - rekao je Dača.

Asmin izneo svoju stanu priče

- Ne, nisu mi se vratile emocije. Ja sam govorio da mogu da budem sa njom kad poželim. Ona žali za našim odnosom jer sam bio najbolji na svetu. Ponižavala me je najstrašnije, bez ikakvog razloga. Luka je pričao o meni šta je pričao. Meni je drugi muškarac na televiziji držao predavanje o mom detetu, zamisli to! Moje dete je bilo pored njega, a ja svoje dete nisam godinama video. Da nemam Noru sa Aneli, ja bih je skroz isponižavao. Bio sam svestan da ću poniziti svoju porodicu, Staniju i sebe, ali mi je bio cilj da uradim sve to. Mislio sam da ću oko Nove godine sve uraditi, ali je alkohol učinio svoje - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Zašto si rekao da ćeš biti sa Aneli, ako ti se još jednog utorka desi to sa njom? - upitao je Dača.

- Zato jer se utorak sa Aneli više nikada neće ponoviti, to je sve bio deo moje osvete- kazao je Asmin koji je izgubio i Maju i Staniju zbog toga.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteRijalitiASMIN PRESREĆAN ZBOG POMIRENJA SA ANELI: Prija mi da provodim vreme sa njom, Stanija me povredila!
Asmin Džurdžić
Rijaliti"OSTAĆE NESREĆNA I HRANIĆE SE VREĐANJEM" Stanija odgovorila Aneli na uvrede: Ja sam joj rak rana, kvarna je!
Stanija Dobrojević Aneli Ahmić
Rijaliti"POSTOJI TAJNA VEZA" Bivša zadrugarka uverena da se između Aneli i Asmina dešava nešto više
asmin-aneli.jpg
RijalitiANELI UHVAĆENA U LAŽI! Sad priča drugu priču o Asminovoj vezi sa Stanijom, a ovako je govorila pre 3 godine!
stanija-asmin-aneli.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV