Asmin izneo svoju stanu priče

- Ne, nisu mi se vratile emocije. Ja sam govorio da mogu da budem sa njom kad poželim. Ona žali za našim odnosom jer sam bio najbolji na svetu. Ponižavala me je najstrašnije, bez ikakvog razloga. Luka je pričao o meni šta je pričao. Meni je drugi muškarac na televiziji držao predavanje o mom detetu, zamisli to! Moje dete je bilo pored njega, a ja svoje dete nisam godinama video. Da nemam Noru sa Aneli, ja bih je skroz isponižavao. Bio sam svestan da ću poniziti svoju porodicu, Staniju i sebe, ali mi je bio cilj da uradim sve to. Mislio sam da ću oko Nove godine sve uraditi, ali je alkohol učinio svoje - rekao je Asmin.