Aneli Ahmić i Luka Vujović se tuku, ona pala na pod, on dobio pesnice u glavu
Stars
VELIKA TUČA U ELITI! Pobili se Aneli i Luka: Ona završila na betonu, on dobio pesnice u glavu: Hitno uletelo obezbeđenje - uznemirujuće scene! (VIDEO)
Slušaj vest
Netrpeljivost između Aneli Ahmić i Luke Vujovića raste iz sekunde u sekundu, te je njihov sukob totalno eksalirao nakon što je saznala da je on Dači Virijeviću rekao da je njeno ponašanje veoma promiskuitetno.
Između njih je došlo do totalnog haosa, a učesnici su sa strane nemo posmatrali žestoku svađu bivšeg para.
Ozbiljna tuča
Nakon što ju je pljunuo ona je krenula njega da šamara i pesniči, te je Luka zadobio udarce u predelu glave.
Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen
Vidi galeriju
On je potom nju više puta pljunuo, stegao, a u dva navrata je pala na pod.
Krenuo je da je vuče, a odmah je uletelo obzbeđenje koje je sprečilo dalji haos i karambol.
Pogledajte snimak:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši