Netrpeljivost između Aneli Ahmić i Luke Vujovića raste iz sekunde u sekundu, te je njihov sukob totalno eksalirao nakon što je saznala da je on Dači Virijeviću rekao da je njeno ponašanje veoma promiskuitetno.

Između njih je došlo do totalnog haosa, a učesnici su sa strane nemo posmatrali žestoku svađu bivšeg para.

Ozbiljna tuča

Nakon što ju je pljunuo ona je krenula njega da šamara i pesniči, te je Luka zadobio udarce u predelu glave.

On je potom nju više puta pljunuo, stegao, a u dva navrata je pala na pod.

Krenuo je da je vuče, a odmah je uletelo obzbeđenje koje je sprečilo dalji haos i karambol.

