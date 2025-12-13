Slušaj vest

Netrpeljivost između Aneli Ahmić i Luke Vujovića raste iz sekunde u sekundu, te je njihov sukob totalno eksalirao nakon što je saznala da je on Dači Virijeviću rekao da je njeno ponašanje veoma promiskuitetno.

Između njih je došlo do totalnog haosa, a učesnici su sa strane nemo posmatrali žestoku svađu bivšeg para.

Ozbiljna tuča

Nakon što ju je pljunuo ona je krenula njega da šamara i pesniči, te je Luka zadobio udarce u predelu glave.

Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku Foto: Printscreen

On je potom nju više puta pljunuo, stegao, a u dva navrata je pala na pod.

Krenuo je da je vuče, a odmah je uletelo obzbeđenje koje je sprečilo dalji haos i karambol.

Pogledajte snimak:

Luka i Aneli se potukli

Pogledajte dodatni snimak:

