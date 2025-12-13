Slušaj vest

Luka Vujović doneo je odluku da uzvrati duplo svojoj bivšoj devojci Aneli Ahmić, nakon što ga je polila majonezom, te je otkrio kakav plan je osmislio.

- Ja bih želeo dve kante majoneza za moju slavu. S obzirom na to da je Aneli rekla da je moja majka ku*vetina i da me je ku*va napravila, ja ću Aneli da prospem sav majonez po glavi dok bude spavala - rekao je Luka.

Netrpeljivost između Aneli Ahmić i Luke Vujovića raste iz sekunde u sekundu, te je njihov sukob totalno eksalirao nakon što je saznala da je on Dači Virijeviću rekao da je njeno ponašanje veoma promiskuitetno.

Između njih je došlo do totalnog haosa, a učesnici su sa strane nemo posmatrali žestoku svađu bivšeg para.

Aneli Ahmić i Luka Vujisić se tuku

Nakon što ju je pljunuo ona je krenula njega da šamara i pesniči, te je Luka zadobio udarce u predelu glave.

Pogledajte dodatni snimak: