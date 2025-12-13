"UZEĆU DVE KANTE MAJONEZA I IZRUČITI PO NJENOJ GLAVI DOK BUDE SPAVALA" Luka spremio paklenu osvetu Aneli, a razlog će vam dići pritisak na 200
Luka Vujović doneo je odluku da uzvrati duplo svojoj bivšoj devojci Aneli Ahmić, nakon što ga je polila majonezom, te je otkrio kakav plan je osmislio.
- Ja bih želeo dve kante majoneza za moju slavu. S obzirom na to da je Aneli rekla da je moja majka ku*vetina i da me je ku*va napravila, ja ću Aneli da prospem sav majonez po glavi dok bude spavala - rekao je Luka.
Netrpeljivost između Aneli Ahmić i Luke Vujovića raste iz sekunde u sekundu, te je njihov sukob totalno eksalirao nakon što je saznala da je on Dači Virijeviću rekao da je njeno ponašanje veoma promiskuitetno.
Između njih je došlo do totalnog haosa, a učesnici su sa strane nemo posmatrali žestoku svađu bivšeg para.
Nakon što ju je pljunuo ona je krenula njega da šamara i pesniči, te je Luka zadobio udarce u predelu glave.
