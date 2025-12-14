Slušaj vest

Pevač Nikola Rokvić i nekadašnja manekenka Bojana Barović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Pevač je jednom prilikom šokirao kada je progovorio o razvodu.

Naime, Nikola je tada otkrio pred kakvim su se izazovima našli, kao i to šta je uticalo da se njihov odnos poljulja.

"U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići"

Rokvić je otkrio da im je daljina teško pala.

- Pet godina smo živeli na relaciji Srbija - Amerika. Trpeo je moj posao ovde, njen tamo, pa su se dešavale i svađe. U jednom trenutku smo rekli da ćemo se razići. Bilo mi je teško, mnogo smo se mučili. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote - rekao je Nikola i dodao:

- Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam Novi zavet. Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da Bog spoji mene i Bojanu da nemamo više tu razdaljinu.

Nikola se tada prisetio trenutka u kom je saznao da će postati otac i istakao da mu se ostvarila njegova najveća želja.

- Tada sam rekao: "Bože, voleo bih da je Bojana trudna, da svi budemo na jednom mestu i da se ne razdvajamo više". Rekao sam u jednom trenutku da Bog postoji samo ako je Bojana trudna. Nakon toga je došla iz Amerike i dala mi poklon. Dok sam uzimao poklon, pružila mi je ruku i dala test za trudnoću. Tad sam se šokirao! Nisam mogao reč da izgovorim. Dakle, Bog postoji, a meni se ostvarila ta velika želja - rekao je svojevremeno Nikola koji sa Bojanom sada ima troje dece.

