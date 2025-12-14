Slušaj vest

Tri godine od rijalitija je prošlo, a sada je Marko Petrušević Petrući progovorio o svemu.

-Smučilo mi se sve. Bio sam psihički pao. Nastavio sam sa muzikom, pa i tu nisam nešto proslavio. Bilo je dobro kada god sam pevao. Hoću miran život, noramalan posao. Neću noćni život, piće. Muka mi je - rekao je Petrući i dodao da nema čvrst karakter.

-Mnogo puta sam nešto rekao, pa porekao- istakao je on.

Na pitanje koliko stiže da prati rijaliti, kaže:

-Gledam klipove od pre 5,6 godina Maju i Januša. Pre ih nisam gledao, sada ih gledam i smešno mi. Isto se dešavalo meni. Kao da je ova moja mala bivša kopirala Maju, a ja kao da sam kopirao Janjuša. Da sam neke rečenice izgovarao, a da toga nisam bio svestan. Pratim Ivana Marinkovića- istakao je on.

1/7 Vidi galeriju Marko Petrušević Petrući, sin pokojnog glumca Branislava Petruševića, prolazi kroz težak period, a njegova majka Nada sumnja da joj sin ima bipolarni poremećaj Foto: Printscreen, Printscreen Pink

O rijaliti ljubavima

On se dotakao rijaliti ljubavi i da li veruje u njih.

-Većinu ne. Već sada mogu da vidim ko folira. Posle rijalitija su neki ostali u vezi. Evo Ša i Miona. Mislio sam da je ona neka koja ga samo muze, ali ne. Baš smo se čuli da se vidimo. Eto Luna i Marko. Ali je manji procenat tih koji su opstali- rekao je on.

Prema njegovim rečima rijalitiju mu je doneo prepoznatljivost, a namera mu je bila da uđe da bi pevao.

- Namera je da nastavim da pevam. To mi je predložio bio Mirko Gavrić. Šta znači popularnost? Da znaju me više ljudi. Na koju god svirku da odem prepoznaju me. Naravno da me prepoznaju iz rijalitija, a ne iz „Pinkovih zvezda“. Neki uspeju. Sloba, Milan Petković, Marko Stolić. Odlični pevači- rekao je on, pa nastavio da je jedno vreme imao teške momente.

- Baš sam bio pao u depresiju. Treba mene neko da gura, ovako sam sam pokušao ništa nisam mogao. Mnogi mogu sami, mnoge neko progura, kao Đokovića ćale, kao Tajsona njegov trener. Ja sam sam pokušao, ali ne radi. Ne mogu radi uveče, ujutru na posao. Može to neko. Ko voli pare, ili ko ima decu pa moraš, ne može više da se pitaš- rekao je on.

O ocu glumcu

Petrući je rekao da mu je bio pritisak što je sin Branislava Petruševića Petrućija.

-Bilo je tu i odgovornosti. Malo sam se pazio da ga ne obrukam, a nije da nisam. Ali dobro ima i gorih, ništa strašno. Dobro bio je i on luckast, a i nisam ubio nikoga- rekao je Petrući.

-Naravno da mi nedostaje. Ali ni on ni ja ne volimo patetiku. Samo je zaspao- rekao je sa setom u očima.

1/23 Vidi galeriju Branislav Petrušević Petrući Foto: Nemanja Nikolić, Printskrin / You Tube

Petrući se dotakao i toga da izdržava samo sebe, da ne mora da pomaže mami.

-Ona je štedljiva, a ja bankrotirao. Plaćaj kazne. Brat je normalac. S njim se ćale sigurno ponosio. Meteja je dobar- istakao je on.

Filip Đukić je iz istog kraja iz kog je Petrići, pa se dotakao sadašnjeg rijaliti učesnika.

-Nije me iznenadilo njegovo učešće. On je taj tip, rijaliti fazon- rekao je on, pa se dotakao ljubavi Bebice i Teodore.

-(smeh) Pa vidim da napolju nema ništa od toga. Bebicu ne znam da li se zeza ili je stvarno lud. Nisam mogao da je peproznam. Šta je stavila. Znamo koje devojke to rade. Sunđeri, ovo-ono. Ja sam staromoda. Evo neću. Tako da ništa ne mislim o njihovoj ljubavi. Kakva ljubav. To je sve rijaliti igra- istakao je on.

O Maji Marinković

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

-Ona je šoumen. Ona je luda. Ne može ona normalno da živi. Ona je zezala Janjuša- volim te. Zezala ga, znala je da to prolazi. Inteligentna je ona za rijaliti. Zna ona šta radi i šta se sviđa narodu. On je bio zaljubljen u nju, ali ne i ona u njega- rekao je između ostalog Petrući.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimoljivosti o estradnjacima: