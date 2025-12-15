Slušaj vest

Posle pobede u „Zvezdama Granda“ 2018. godine, Teodora Toković je delovala kao da je pred velikim uzletom - a onda je nestala sa scene. Teodora je u emisiji "Ispovest" otvoreno govorila o razlozima povlačenja, novom muzičkom poglavlju i pesmi „Rođena pod suncem“, ali i o privatnim temama o kojima se retko oglašavala: razvodu, roditeljstvu, odnosu prema javnosti, mentalnom zdravlju i lekcijama koje je naučila na teži način.

Da podsetimo ljude, ti si 2018. pobedila u „Zvezdama Granda“.

„Tako je, po žiriju, da.“

Bila su dva pobednika. Glavni je bio SMS glasovima, ako se ne varam, neki Bosanac…

„Jeste, Anid Ćušić. Ja sam jako ponosna na to kad te izabere 50 pevača koji su zaista najbolji u svom poslu. To ima značenje i vrednost. Žao mi je što nisam taj trenutak možda bolje iskoristila, ali nema veze – tu sam sad.“

U tom periodu si bila u hajpu, snimila si dve-tri pesme.

„Tri pesme: ‘Gala Gala’, ‘Pakuju kofere’ i ‘Sve je lako kad si mlad’.“

1/9 Vidi galeriju Teodora Toković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATA Images / Antonio Ahel

Sad se vraćaš, snimaš pesme. „Rođena pod suncem“ je izašla pre nekoliko dana, a najavljuješ još dve.

„Tako je. To je neki početak mog povratka. Pesmu ‘Rođena pod suncem’ radio je jedan jako perspektivan autor – muziku i tekst Vuk Matić.“

Tekst je baš jak.

„Jak ženski tekst koji može na više načina da se protumači. Spominje se da je ona neka ‘druga’, ali taj motiv ne mora samo tako da se gleda. Ima stih: ‘Ne dam da mi sude nakaze iz mraka“. Ukazuje na žensku jačinu i na to da ne treba da se obaziremo na one koji su tu samo da nam sude.“

Jesi li imala te „nakaze iz mraka“ u životu?

„Uh, mnogo puta. To je uvek prisutno, ali s godinama i iskustvom naučiš da te to ne dotiče. Namerno daješ najbolje od sebe da im pokažeš da ti ne mogu ništa.“

Počela si da pevaš jako mlada.

„Jeste, sa nepunih sedamnaest.“

Kako si počela da se baviš muzikom?

„Moj očuh je iz sveta muzike i to je bila njegova ideja kad je čuo kako pevam. I moja mama je talentovana, ali joj se u životu nije poklopilo da krene tim putem. Očuh je imao orkestar, poslali su mi repertoar i za mesec i po–dva skinula sam ga kompletno. Otišla sam s njima da radim. Tada su lagali za moje godine – rekli su da sam punoletna. Bili smo u Herceg Novom dvadesetak dana, ljudi su bili oduševljeni. Tu sam zaradila prve velike pare.“

Tvoj očuh je Milutin Popović Zahar, a tvoja mama je s njim u braku već 20 godina. Kako su se upoznali?

„Znali su se iz komšiluka, na ‘ćao-ćao’. Njihova ljubav je krenula 2005. ili 2006. godine, a na papiru su ozvaničili, mislim, 2018. Mama je radila u opštini, ona je onako ljubazna, uvek spremna da pomogne, i eto – krenula je ta ljubav tako. Do danas traje, jako se vole i treba se ugledati na njih.“

1/9 Vidi galeriju Milutin Popović Zahar Foto: Kurir Televizija

Jesi li tada znala ko je on, kakvu karijeru ima?

„Jesam, od starta sam ga prihvatila kao maminog partnera i nekoga ko je ušao u naš život i ostao. Meni je to bilo prirodno i normalno. Imamo faze gde mi drži vakelu, a ja: „Dobro, dobro, Milutine.“ Totalno ga doživljavam – ne kao javnu ličnot, nego kao deo porodice.“

Živite li svi zajedno?

„Ne živimo zajedno, ali se okupljamo za rođendane, slave. Često sam kod majke i njega. Pričamo, pitam ga za savet, on mene pita šta mislim. Skoro smo pričali da u novom ruhu uradimo neke njegove pesme – da ja pevam, pa sam predložila i Željka Šašića, Miloša Radovanovića… da osvežimo njegove antologijske pesme.“

On ima studio, da li radi i dalje?

„Da, on se ne gasi. U ozbiljnim je godinama, ali ima ispunjen život: slika, komponuje, pisao je scenarija za neke predstave i film. Svestrana je ličnost.“

Njegov sin je takođe talentovan, da li sarađujete?

„On je režiser, radi spotove, jurila sam ga za neki spot da uradim meni, ali to se nije desilo. Rekla sam ‘dižem ruke, tu sam ako budeš hteo da radimo nešto’.“

Kroz život te prate javne ličnosti.

„Tako nekako. Iako se povlačim u svoj svet, uvek nešto ispliva. Nikad nisam volela da spominjem Milutina u medijima jer nisam imala potrebu. Htela sam sama da se izborim za sebe. Dok sam se takmičila u ‘Zvezdama Granda’ stalno sam molila tamo ljude da ne govore nikome. Tek sad će možda ljudi da saznaju više.“

Prošle godine je imao zdravstvenih problema.

„Da, bio je u lošem stanju. Javnost to ne zna. Svi smo to teško podneli, posebno mama i njegova deca, moj brat i ja. Hvala Bogu, na kraju je sve ispalo u redu… Imao je zdravstvenih problema, ali ne bih ulazila u to.“

1/4 Vidi galeriju Teodora Toković u Zvezdama Granda Foto: Printscreen/TV Prva, Printskrin

Udala si se mlada, sa 19 godina. Zašto?

„To je bila ozbiljna mladalačka ljubav, moja prva ljubav. Želela sam da budem majka i da budem s njim po svaku cenu. Spontano se sve desilo. Proveli smo 11 godina zajedno – veza i brak. Shvatili smo da više ne funkcionišemo i da je bolje da svako ide na svoju stranu. On je danas oženjen i ima još jedno dete, sve je u savršenom redu.“

Da li ti se posle toga promenilo mišljenje o braku?

„Ne. Ja sam za brak, tradicionalna sam. Ne gubim veru u ljubav i mislim da tradicionalne vrednosti treba negovati. Ako jednom padneš, ne znači da ćeš i sledeći put.“

Postala si majka sa 20 godina. Jesi li bila zrela tada za tu ulogu?

„Možda psihički ne u potpunosti. Danas bih bila opuštenija, više bih se igrala s detetom i uživala u roditeljstvu. Tada mi je bilo bitno da je čista, nahranjena, da je sve pod kontrolom. Bila sam dobra majka, ali bih sad mnogo manje brinula o sporednim stvarima. Detetu je najbitnija pažnja. Ona je sada velika, zrela, pitam je sada za savete, pesme, oblačenje, društvene mreže.“

U medijima si izjavila da si u poslednjem periodu braka ostajala u zajednici samo zbog deteta. Da li je to dobra odluka?

„Definitivno da nije. Ja sam dete razvedenih roditelja i to mi je bilo strašno, trauma za ceo život, pa sam želela pošto-poto da održim taj brak, ali iz ovog ugla bilo bi mnogo bolje da smo se razveli pre. Kada sam nekim nemaš zajednički jezik, ta zajednica detetu ništa doprinosi kada se roditelji svađaju. Iz ove perspektive mi je i krivo što se nisam ranije razvela, ali Bože moj, šta sada da radim?“

Jesi li nasilje trpela zato što si bila mlada, pa nisi znala kako da reaguješ?

„Nije to bilo konstantno nasilje. Žao mi je što sam to i rekla tada, ne želim da hvatam javnost na intimu. Jednostavno, veći deo braka smo se svađali, a kad se desio taj trenutak, odlučila sam da izađem iz te priče.“

Znači, nasilje je bilo samo jednom?

„Ne bih da zalazim sada u to, ali recimo.“

Da li si prijavila nasilje policiji?

„Nisam jer nisam htela da pravim cirkus zbog deteta. Neke stvari se dese u afektu i ne mora da znači da će se opet desiti. I mi žene znamo da podivljamo, udarimo partnera, ima nasilja sa obe strane. Uopšte nisam neko ko sad isključivo krivi muškarce za sve. Daleko od toga. Ima mnogo kvalitetnih muškaraca koji su posvećeni suprugama i deci.“

On je izjavio da nije vršio nasilje nad tobom, nego da si ti tukla vašu ćerku.

„Ne znam šta bih ti rekla na to. Normalno da će tako da kaže… Normalno da mora sebe da odbrani, meni nije bila namera da to kažem, u celoj toj priči kada je to krenulo, samo je dete tu nastradalo. Što se tiče deteta i nas su roditelji vaspitavali da dobiješ neku ćušku ili po guzi. To nije ništa nenormalno.“

Ćerka ima 16 godina i problem sa štitnom žlezdom. Kako je došlo do toga?

„I genetska predispozicija i stres i ishrana. Ishrana možda i najvećim procentom utiče. Nismo znali dok nismo upoznali imunologa koji nam je objasnio autoimune bolesti. Pravilnom ishranom doveli smo u normalno stanje, ali je posle malo ‘brljala’, pa sad držimo pod kontrolom.“

Da li bi danas trpela nasilje?

„Nikad. Nikad, ne.“

Kako danas biraš partnere?

„Bitno je da postoji hemija i emocija. Kad upoznaješ osobu, gledaš osobine: kako se ponaša prema roditeljima, deci, ljudima. Ako na startu ne funkcioniše, treba saseći.“

Da li su buduće/bivše svekrve imale predrasude prema tebi – pevačica, razvedena, ima dete?

„Ne. Nisam se vodila time. To što imam dete nije ništa loše, niti ‘privezak’. Normalno je da imam dete u ovim godinama. Da sam se vodila predrasudama, ne bih imala ni vezu, ni brak do sada.“

Razvod je krenuo ubrzo posle pobede u „Zvezdama Granda“ i to te je usporilo u karijeri.

„Jeste. To je bio težak period, i za mene i porodicu. Bila sam umorna, stalno po bolnicama s detetom, a uz to takmičenje, časovi pevanja, pripreme… Iscrpelo me. Kad je trebalo najviše da gruvam, povukla sam se.“

Kako si finansijski izdržavala kao samohrana majka?

„Ambiciozna sam i mnogo radim. Kad je bilo manje sredstava, uskakali su moji. Najveća podrška su mi tetka i mama.“

Je li to znači da alimentacije nema?

„Ima alimentacije, ali od toga je teško preživeti, pogotovo sa detetom u tim godinama.“

Kako si došla do statusa jedne od najtraženijih pevačica za privatna veselja?

„Svojim radom. Mediji mi nisu pomogli – moralo je da se desi da puno radim, radim na sebi, da me ljudi zavole na terenu. To mi je najveća pohvala. Da nisam toliko radila, ne bih bila ovako aktuelna na gradskom nivou, pa i šire.“

Da li imaš menadžera? Kada su ljudi počeli da se angažuju u ovoj meri?

„Nemam menadžera, mene direktno kontaktiraju. Prosto, svirka po svirka, dođem i zaista pevam od zabavnjaka, narodnjaka, sevdaha, devedesete, strano, širok dijapazon. Ljudi olako shvataju naš posao, ali mi smo tu i kada su radosni trenuci i kada patiš. Kad daš emociju i ljubav, nastane magija. Imamo dosta pevači koji nisu dobri pevači, ali znaju da prenesu energiju na publika i oni ih obožavaju – energija je sve.“

Da li bi volela da ćerka krene tvojim putem?

„Nadam se. Talentovana je, samo nije svesna toga. Ako neko nema sluha ili glas, ne treba da se bavi ovim poslom, a ona ima sve. Mislim da će me prevazići.“

Čuo sam da pevaš moćnim ljudima, kako dolazi do tih angažmana? Da li ti smeš da se slikaš kada njima pevaš i ta postaviš na svoje društvene mreže?

„Mogu, ali mi je to bezveze da se slikam, ljudi su tu u privatnoj atmosferi, žele da proslave rođendan ili šta god, a ja se tu slikam. Dešavalo se da me kolege pozovu na takve svirke, pa me ti ljudi zavole i posle traže da opet dođem. Nema kome nisam pevala. Ne volim to da eksponiram.“

Da li imaš fiksnu cenu ili sve ide na bakšiš?

„Ima varijanti. Nekad je fiksna cena pa bakšiš preko, nekad garancija do određenog iznosa. A ima i uticajnih ljudi za koje ne pitaš cenu jer znaš da će biti fantastično.“

Da li si još podstanar ili si rešila stambeno pitanje?

„Još nisam kupila stan. Živim s ćerkom u porodičnom stanu sa bakom. Imamo krov nad glavom, ali mi je plan da kupim neku nekretninu.“

U šta najviše ulažeš?

„U sve: garderobu, pesme, spotove… Volim da putujem, da jedem u dobrim restoranima. Ulažem u ono što ispunjava čoveka.“

Voliš da kuvaš?

„Obožavam. Svi kažu da fenomenalno kuvam. U poslednje vreme manje stižem, ali kad imam vremena, volim da spremam za drage ljude. Sve znam da kuvam.“

Uskoro izdaješ pesmu „Sve batali“, pa duet?

„Tako je. Verujem u ovu pesmu i u sledeću. Mislim da će se žene pronaći. Ne opterećujem se pregledima – bitno mi je da ljudi zavole pesmu i da zaživi.“