Makedonski pevač i šoumen Bojan Jovanovski otvorio je dušu i progovorio o svom životu.

Boki 13 pričao je o samoći i otkrio u čemu najviše uživa.

"Samoća je moj saputnik"

- Navikao sam da budem sam. Uživam u svojim malim ritualima, domaća kafa, voda, kolač, ne pijem alkohol. Koliko god da zvuči ludo, svako od nas mora da nauči da uživa sam sa sobom i to znači da smo onda gospodari svog života i da ne zavisimo ni od koga, ni partera, ni prijatelja... Samoća je moj saputnik, apsolutno - rekao je Boki i dodao:

Foto: Nemanja Nikolić

- Imao sam prilike da više puta delim život sa nekim i kada sam možda najviše voleo, nikada nisam dozvolio da neko uđe u moju spavaću sobu i prespava.

Osude okoline

Bojan se prisetio detinjstva i osude okoline koju je ranije doživljavao.

- Različitost me je nekada koštala, a danas to debelo naplaćujem. Mogu reći slobodno da sam jedna od najplaćenijih javnih ličnosti - rekao je Boki i priznao da ni u školskim danima nije želeo da bude žrtva:

1/8 Vidi galeriju Boki 13 sa majkom na premijeri dokumentarnog filma Reket Foto: prv. mk

- Uvrede jesu bile na moj račun, zbog fizičkog izgleda, ali nikada me to nije doticalo. Ništa na mene to nije ostavilo nikakve posledice ili traume, ja sam želeo da okrenem sve u korist. Nisam želeo da budem žrtva, možeš da me voliš ili ne voliš, ali da me žališ, to ne podnosim...

Predmet podsmevanja

Jovanovski je priznao da su mu se najbliži podsmevali, familija, prijatelji, a čak i neki sa kojima je bio u ljubavnom odnosu.

- Bio sam predmet podsmeha familije, ali i prijatelja. Čak neki ljudi sa kojima sam bio u emotivnom odnosu su se takođe podsmevali. Sve sam znao i bio svestan, ali sam lagao sebe da će se to promeniti. Nisam imao hrabrosti, hteo sam da budem bitan, ali na pogrešan način. Imao sam slavu, novac, popularnost, svesno sam dopuštao da me lažu i mažu... Kada presečeš ostaneš kratak materijalno, emotivno, svakako - priznao je Boki za Hype TV.

"Ljudi su malodušni, mizerni i sebični"

Bojan je prokomentarisao to što mu je familija u jednom trenutku okrenula leđa.

- Ja nisam kriv jer sam ja svima pomogao koliko sam mogao. Kada god sam bio u prilici da nekome učinim, ja sam činio. Kad se to dogodi shvatiš da su ljudi malodušni, mizerni i jako sebični. Tada sam shvatio da ja treba da budem sebičan. Ja sam danas, od celog mog života do sada, najsebičniji. Prvo ja, moji roditelji, pa sve ostalo. Da me kontaktira bilo ko, nema razgovora, nema kompromisa. Nikome neću da odmognem ali ne više ni da pomognem. Kada nekog precrtam, ja sam ga precrtao. Nikada se ništa nije dogodilo što bi pomerilo moje samopouzdanje.

