Pevač Saša Kovačević nije pojavio nedavno na koncertima Emine Jahović u Beogradu, iako ih publika pamti po jednom od najemotivnijih dueta domaće scene - pesmi "Još ti se nadam".

Njegovo odsustvo izazvalo je pažnju, a Saša je sada objasnio zbog čega nije bio Eminin gost.

- Zvala me je na koncert, ali sam u isto vreme imao dogovor da budem na koncertu Ivane Selakov. Jednostavno nisam mogao da stignem na oba mesta. Ne volim da kasnim i da ispadnem neprofesionalan, voleo bih da sam mogao da ispoštujem obe - rekao je Saša i dodao da su u okej odnosima.

Govoreći o duetu iz 2008. godine, Saša se prisetio kako je uopšte došlo do saradnje sa Eminom.

Ne mogu tačno da se setim, mislim da me je lično kontaktirala. Pre toga se dogodio jedan intervju u kojem su me pitali sa kim bih voleo da snimim duet - rekao je Saša za "Scandal", a voditelj je potom podsetio da je pevač tada upravo Eminu Jahović naveo kao želju, što je ona čula i ubrzo nakon toga došlo je do saradnje.

Tako se i desio duet i, šta reći, sve je istorija posle toga - dodao je pevač.

"Kome se Emina nije sviđala?"

Saša je govorio o tome kakav je odnos imao sa Eminom van studija - da li su se družili i bili u kontaktu privatno ili je njihova saradnja ostala isključivo poslovna, a tom prilikom je otvoreno otkrio i da li mu se pevačica tada dopadala.

- Bili smo u kontaktu. Nekada se energetski poklopiš dok snimaš nešto, ili pre snimanja kad se upoznate, dok ceo taj proces traje, a nekada pristaneš da radiš neki duet sa nekim jer je vrlo popularan, a ne poznaješ ga lično i ne znaš kakva je osoba, onda je lepo kada razmenite par reči da vidite energetski kako se poklapate. Da se Emina i ja nismo poklopili, taj duet ne bi imao tu emociju i magiju. Očigledno je da jesmo, i to je ostalo i kroz naše kasnije druženje - objasnio je Saša, a onda otkrio da li mu se Emina sviđala.

- Pa kome se Emina nije sviđala? Naravno da jeste. Nisam je muvao, ona je bila sa Mustafom u braku tada. Kada pogledam sebe u dvadesetim godinama, sigurno bih imao taj stav "Pa dobro, udata, šta sad", ali iz ove perspektive ne razmišljam tako. Sada razmišljam o porodici, ako napraviš karambol u čitavoj porodici, tu nije samo odvajanje žene od muža i obrnuto, već se tu rastura cela porodica, treba biti vrlo obazriv kad se razmišlja o tim temama. U tim mladim godinama mi jeste padalo na pamet, ali mi se nije desilo - zaključio je pevač za "Scandal".

