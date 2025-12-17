Aneli Ahmić i Asmin Durdžić veče nakon što su bili intimni

Bivši partneri Aneli Ahmić i Asmin Durdžić u poslednje vreme su sve prisniji u Eliti 9. Nedavno su čak bili i intimni, a sada su se prvi put našli nasamo oči u oči.

Naime, robot Toša uspešno je otopio srce Asmina Durdžića, te ga je doveo da razgovara sa Aneli Ahmić.

- Imam za tebe jednu ponudu koju nećeš moći da odbiješ - rekao je Toša.

- Reci - rekao je Asmin.

- Sa tvoje desne strane je jedan ranjena srna koju moraš da izlečiš - rekao je Toša.

- Skini naočare - rekao je Asmin.

- Zašto si Toši rekao da sam smećarka? - pitala je Aneli.

- Nije to rekao - rekao je Toša.

- Ti si sinoć krenuo na Ivana, zašto si na mene krenuo? - pitala je Aneli.

- Hvatala si me za vrat. rekao sam ti milion puta da se ponašaš kao dama, nisi me ispoštovala. Ivan je zaljubljen u Aneli samo izmišlja priče i petlja - rekao je Asmin.

- Drug, drug, pa drugo stanje - rekao je Toša.

- Izlazim iz zatvora i saznajem da se valjaš po travi. Ljubomorišeš mi što se muvam sa pevačicom - rekao je Asmin.

- Blamiraš se, tražiš joj broj - rekla je Aneli.

- Ja detektujem varnice - rekao je Toša.

- Ja želim da ona bude normalna i da bude dobra, ali ja ne mogu - rekao je Asmin.

- Ja sam se ljubila iskreno, a on zbog piva - rekla je Aneli.

Asminov otac progovorio o Aneli

Mustafa tvrdi da nikada nije upoznao nikoga od porodice Aneli Ahmić, te da ga je sramota te familije.

- Mi nikada nismo upoznali ni videli nikoga od Aneline porodice, samim tim što mi nismo Aneli prihvatili kao člana svoje porodice, čak ni Asmin sa nama nije imao kontakt, imao je poslovni kontakt samo sa mnom. Aneli je kod nas bila nekoliko puta. Od Aneline porodice niko nije bio ni u Bosni, ni u Austriji - rekao je on i dodao:

- Sve što bih rekao o Ahmićima i Ahmići o meni, bila bi laž. Stidim se da poznajem tu porodicu. Ja čak i svoju unuku koju sam izuzetno voleo, sram me je da uzmem to dete, da idem sa tim detetom negde u šetnju i kažem ovo je moja unuka, Anelina ćerka, znate naš mentalitet. Nije dete ništa krivo, oni su uspeli da to dete unište i njen život. Sve što je za mene normalno, to za njih nije, što je njima normalno, ta prostitucija, to za mene nije normalno. Ja sebe neću menjati zbog unuke, ni zbog koga. Ako bih ja prihvatio to što radi Stanija i Aneli, ja bih pogazio sav ponos mojih roditelja, sestra, supruge.

