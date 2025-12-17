Slušaj vest

Porodica je razočarana u Aneli Ahmić zbog intimnih odnosa koje je imala u Eliti 9 sa Asminom Durdžićem sa kojim se pomirila. Zbog toga su doneli odluku da joj ne dođu u posetu tokom novogodišnjih praznika.

Naime, ni majka, ni sestra Aneli Ahmić neće je posetiti tokom novogodišnjih praznika u Eliti 9, a od njih neće dobiti ni čestitku jer su razočaranim njenim ponašanjem.

- Na ovaj način ćemo pokušati da joj stavimo do znanja da sve radi kako ne treba. I dete kad napravi glupost moraš da ga kazniš. Tako i Aneli moramo da otreznimo i dozovemo. Mi smo njena porodica i sa i bez čestitke, ali mora da shvati da nas je povredilo sve što se tamo dešava - rekla je Sita Ahmić, pa dodala:

- Prvenstveno jer njoj tako nešto u životu ne treba, a zatim i zbog svih nas koji smo tri godine mnogo bola pretrpeli zbog te osobe koja je najstrašnije ponizila mene i moju porodicu. Sve što je radio na nas je ostavilo velike posledice.

Aneli priznala da i dalje voli Asmina

Inače, Aneli Ahmić nakon što se pomirila sa bivšim mužem Asminom Durdžićem priznala je da i dalje ima emocije prema njemu.

- Ja ne želim da provodim mnogo vremena sa Aneli, pošto me strah da mi se emocije ljubavne ne vrate. Odlučio sam da ću biti uz Aneli do kraja, ne želim da je više gledam kako se ponižava - rekao je Asmin Durdžić.

- Ja jesam imala momke posle tebe Janjuša i Luku, a ti i ja smo završili kako smo završili. Naravno da ću tebe najviše voleti i da te volim sada. Sve ovo što mi se dešava sa Lukom, dešava mi se zbog tebe i našeg odnosa. Unosiš u mene mir, ne unosiš nemir u mene kao Luka. Jedini čovek koji me može spasiti i podići od svega ovoga si ti - rekla je Aneli Ahmić.

