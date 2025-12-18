Slušaj vest

Aktuelni zadrugari Luka Vujović i Anita Stanojlović ozvaničili su svoju vezu, te se više ne odvajaju jedno od drugog, a sada se tim povodom oglasila njegova majka i dala svoj sud o njihovom odnosu.

Naime, Biljana Vujović prokomentarisala je odnos sina sa Anitom nakon što je raskinuo sa Aneli Ahmić. Ona je navela da smatra da njihova veza nema perspektivu.

- Odavno me ne interesuje privatni život moje dece. Imaju dovoljno godina da rade šta hoće. Ali mogu da iznesem svoje mišljenje kao i uvek, a to je da oni svi tamo dobiju amneziju. Postoje dve stvari koje ne idu u prilog toj vezi. Činjenica da je Anita bila sa Filipom i činjenica da je dosta mlađa od njega. Mislim da ta veza nema budućnost, a opet ako se osvrnemo na vezu sa Aneli kojoj sam predvidela i njihovu budućnost, tačnije videla sam ih kao muža i ženu koji će imati i svoje dete i porodicu, a kao što vidimo to je na žalost prošlost i okončalo se na veoma ružan način, onda se definitivno ne može ništa prognozirati - rekla je Biljana.

Lukina majka je navela da novom vezom neće moći da reši probleme koje mu je napravila prethodna veza.

- Inače, smatram da je ulazak u drugu vezu tako brzo sumanut i da to nije lek za prethodnu vezu. U prevodu, poznajem Luku i znam da će i on biti vrlo brzo svestan da je napravio grešku. Ali, opet njegov život, njegova stvar - navela je Lukina majka Biljana.

Inače, Aneli Ahmić komentarisala je Lukinu i Anitinu vezu, i navela da joj Vujović prodaje istu priču kao i njoj.

- Jao Bože, ne znam, čujem komentare, oni se odjednom vole, odjednom postoji emocija, dva foliranta, sede na onom zidiću, čekaju tortu, mafine, neki poklon kao znak, lik usta nije zatvorio, oštećuje Aniti mozak kao meni što je oštetio. Samo njega čujem, samo njegov glas čujem. Celo vreme su se muvali iza mojih leđa, ona je bila sa Filipom, nije znala gde će, šta će, mislila je da će joj bolje proći ta veza sa Filipom, sa podrškom, ona za tim pati, videla je da ta armija gotivi Filipa, ali kad je videla da on neće s njom, ona se prešaltala na Luku. Ne vidim kod njih ništa osim nekog interesa, ali verovatno će preći u neku emociju. Tačno vidiš po njihovim gestikulacijama da je sve nešto prisilno i nasilno, odnos je fejk, oni su u vezi, kao nisu planirali, pričali da nema tu ništa, kao da se ne muvaju, ali su se sve vreme muvali, ali to je sve zarad višeg cilja, sad će da pravi dete Aniti, dete, planovi, budućnost, porodica, sve ono što je meni pričao. Najsmešnije mi je kad ih Janjuš komentariše. Majke mi nisam ljubomorna. Meni takav muškarac ne treba u životu, hvala Bogu da sam se spasila tog odnosa - istakla je Ahmićka i dodala:

- I pre nego što sam ušla promenila sam mišljenje o njemu, pao mi je u očima, ali kad sam ušla, nisam se mogla odvojiti od njega, njegovi postupci su me udaljili. Gledala sam šta je radio sa Majom, sa Anitom, ali vraćala sam se u taj odnos iz neke navike, možda i iz sujete, ali to nije bilo to. Ja sam se u tom odnosu mučila, bila sam namrgođena, svesna sam bila da nije za mene, da je lažov, a nisam mogla da se izvadim iz tog odnosa. Sreća da se ovo desilo možda se ne bih iščupala iz ovog odnosa da se ovo nije desilo - istakla je ona.

